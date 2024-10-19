'Во время войны результат только добывается!' Зеленский отметил необходимость сильных позиций для Украины

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул критическую важность сильных позиций для Украины в условиях войны. Он подчеркнул, что следует работать над улучшением результатов как на поле боя, так и в дипломатии.

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Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения. Президент выразил благодарность команде, занимающейся обменами, а также всем украинским военным, активно работающим над освобождением пленных из российского заключения.

"Горжусь всеми вами и благодарю вас за помощь в освобождении наших людей из российского плена. Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда нужны сильные позиции для Украины. Всегда нужно увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Я благодарю всех, кто это обеспечивает", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что по результатам работы удалось вернуть из российского плена 95 украинцев, среди которых были как рядовые военнослужащие, так и офицеры. Среди уволенных – защитники из Мариуполя, Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Киевщины, Черниговщины, Херсонщины, а также Максим Буткевич, украинский правозащитник, вступивший в ряды Вооруженных Сил после начала полномасштабной войны.

Он отметил, что процесс освобождения украинцев сложный, но чем результативнее будут действия на поле боя и в дипломатии, тем быстрее удастся вернуть других захваченных.

"Всем, кого вернули, сейчас оказывается необходимая помощь. И мы работаем дальше, чтобы увольнять наших людей: военных и гражданских. Это очень сложный процесс, но чем результативнее мы будем на поле боя и в дипломатии, тем быстрее мы сможем вернуть также других .Мы выясняем судьбу каждого и каждой, кто может быть в плену. Очень стараемся вернуть всех", – сказал глава государства.

В этом контексте Зеленский поблагодарил Вооруженные Силы, Службу безопасности Украины, ГУР, Офис президента, Министерство внутренних дел, омбудсмена и Координационный штаб. Он также отметил важность партнерских отношений с другими странами, поддерживающими Украину в этом деле.

Он также упомянул о недавней встрече с министром иностранных дел Франции, в ходе которой обсуждались вопросы безопасности и поддержки Украины. Он выразил благодарность Франции за ее поддержку и сотрудничество в рамках Плана победы, способствующего реальному мирному процессу.

Зеленский также отметил новый пакет поддержки от Норвегии в размере 260 миллионов долларов, направленный на восстановление разрушенных объектов и развитие современной инфраструктуры перед зимой. Кроме того, он упомянул о зимнем пакете помощи от Нордично-Балтийской восьмерки, за что выразил благодарность.

"Есть также на этой неделе новые веские решения в санкционных проявлениях против России и ее сообщников – санкции Британии против российского теневого танкерного флота. И нужно значительно больше давления мира против России в этом направлении. Теневый флот танкеров помогает Путину финансировать войну и террор и, кроме этого, , создает глобальную угрозу безопасности всех стран, чье побережье и море могут быть загрязнены из-за эксплуатации таких танкеров. Я благодарю каждого в мире, кто это понимает и пытается обезопасить людей и страны", – сказал он.

В завершение президент объявил о новом двустороннем соглашении по безопасности с Грецией, подчеркивая, что архитектура безопасности Украины продолжает развиваться. Он акцентировал внимание на важности реализации каждого пункта таких сделок.

"Спасибо всем, кто с Украиной! Слава нашим людям!" – резюмировал президент.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что целью Украины является завершение войны надежным и честным миром. Он поблагодарил каждого воина и всех других украинцев, которые приближают реализацию этой цели.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 октября Зеленский в интервью в эфире телемарафона сделал ряд важных заявлений, в частности, о Плане победы и планах по увеличению объемов военной помощи. Также он подчеркнул, что Украина должна быть в НАТО, ведь в свое время она отказалась от ядерного оружия и оказалась беззащитной перед агрессией РФ.

А в вечернем видеообращении президент заявил, что Украина продолжает работу по подготовке второго саммита мира. По словам Зеленского, войну следует закончить так, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие всей стране.