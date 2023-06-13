Вода начала отступать, но опасность не миновала: итоги седьмого дня ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

В понедельник, 12 июня, в Херсонской область снизился уровень затопления. Но, к сожалению, опасность в данном регионе пока не миновала.

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Об этом сообщили в МВД Украины. В настоящее время 3653 домовладений подтоплены, 10 погибших и 41 пропали без вести.

Как заявили в Telegram-канале начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, уровень воды на подтопленных территориях Херсонского общества постоянно уменьшается.

"Вода отходит от зданий, оставаясь в подвалах и на технических этажах. В этой связи существует настоятельная потребность откачки воды из этих помещений", – говорится также.

Игорь Клименко заявил, что вода начала отступать. Зафиксированное утром число эвакуированных граждан не изменилось. Пока известно о 10 погибших: по Херсону и области. Также фиксируем 41 человек как пропавшую без вести. Подтопленными остаются 3653 домовладений. Соответствующие службы возобновляют газоснабжение и электроснабжение.

"Утром провели заседание Штаба по ликвидации последствий катастрофы. Заслушали состояние подготовки к бурению новостей артезианских скважин в Херсонской области.Посетили сельское общество Чернобыевки, где подтоплено 33 дома. Откачиваем воду. К выходным в большинстве домов этого населенного пункта уже будет восстановлено электро-, водоснабжение", – заявил он.

Кроме того, стало известно, что заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук посетила пострадавшую от подтопления Калиновскую общину.

Также участие в этой поездке приняли директор департамента гражданской защиты ХОВА Павел Козырев и начальник оперативной группы разминирования Херсонщины Александр Щебатюк, начальник Бериславского РУ ГУ ГСЧС Херсонщины Владимир Болдарев и начальник начальника СПД 1 Бериславского РПП ГУНП Херсонщины Роман Павлович.

Участие принял также и Александр Прокудин. Он отметил, что ориентировочная сумма ущерба окружающей среде из-за подрыва россией Каховской ГЭС уже составляет более 1,5 млрд евро. Затоплены около 55 тысяч гектаров леса. Воды, которая стала непригодной к использованию из-за этого теракта, хватило бы, чтобы поить весь мир в течение двух дней.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

С первого дня свершения катастрофы россияне регулярно обстреливают места, где проводится эвакуация. Также они наносят удары по волонтерам и спасателям, пытающимся помочь людям.