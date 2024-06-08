Военные преимущества России начинают ослабевать, у Путина истекает время – Bloomberg

В течение нескольких месяцев активных наступательных действий русская армия достигла лишь ограниченных успехов на поле боя. Более того, сейчас войска российского диктатора Владимира Путина начинают терять преимущество и время для осуществления существенного прорыва в них быстро всплывает.

Об этом пишет Bloomberg. Захват Авдеевки, продвижение на Востоке, наступление на Харьковщине – враг воспользовался дефицитом оружия и боеприпасов в Силах обороны и сумел перехватить инициативу. Однако способность россиян совершить серьезный прорыв остается под большим сомнением.

Журналисты считают, что шансы на успех контрнаступления оккупантов уменьшаются, поскольку Киев получает оружие на миллиарды долларов от своих союзников. Хотя противник открыл новый фронт на севере Харьковщины, он терпит там значительные потери, и цель создать "буферную зону" остается недостижимой.

С начала года единственным значимым достижением врага стала стратегически важная Авдеевка, стоившая ему больших потерь в течение месяцев боев. Россияне сейчас неделями пытаются взять Часов Яр, важный город в Донецкой области.

По словам руководителя московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, стратегия Кремля по истощению Украины может наконец привести к истощению оккупационных сил и создать возможности для украинских контратак.

Неблагоприятным для прорыва Путина является и изменение отношения союзников к Украине. С осени прошлого года партнеры затягивали за помощью. Однако в конце апреля ситуация изменилась, и Вашингтон наконец-то принял законопроект о финансировании вооружения для Украины на сумму более 60 миллиардов долларов.

"Украина оказалась в глубокой пропасти из-за задержки с отправкой американского оружия, и они вырываются из этой пропасти. Мы видели, как они противостояли российскому нападению, и в ситуации, которая динамично развивается, оружие, прибывающее на поле боя в таких масштабах и количествах в течении последних нескольких дней и недель, имеет большое значение", – заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Перспективы победы России в этом году значительно уменьшились в результате возобновления поставок оружия и помощи", – заявил Бен Барри, старший научный сотрудник отдела сухопутных войн лондонского Международного института стратегических исследований.

Кроме того, сейчас ряд стран предоставляет Киеву разрешения на удары переданным оружием по территории России. Французский президент Макрон открыто заявляет о подготовке к отправке в Украину военных инструкторов, несмотря на угрозы Москвы.

Вскоре лидеры "Большой семерки" соберутся в Италии, чтобы договориться о предоставлении кредитов Украине, используя доходы от примерно 280 миллиардов долларов из замороженных активов российского центрального банка.

Назначение Андрея Белоусова, экономиста, министром обороны вместо давнего союзника Путина Сергея Шойгу подчеркивает потребность России выжать большее из ограниченных ресурсов перегретой экономики.

Кроме того, у Кремля есть проблемы с набором оккупантов. Чтобы избежать социального напряжения, Москва отказалась от объявления новой волны мобилизации и делает ставку на высокую оплату за контракты. Однако, по мнению Пухова, подобная политика не принесет России успеха в Украине. Для подлинного прорыва Кремлю нужно гораздо больше людей.

OBOZ.UA ранее сообщал, что президент Владимир Зеленский исключил возможность территориальных уступок России с целью завершения войны. Он подчеркнул, что это только даст Москве паузу перед новой войной.

Ранее издание The New York Times сообщало, что страна-агрессор Россия сохраняет значительное преимущество в живой силе и огневой мощи. Оккупанты, вероятно, продолжат наступательные операции, которые продлятся большую часть этого года.

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