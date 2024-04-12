Военным на 'нуле' месяц службы будет идти в выслугу за три месяца: детали нового закона о мобилизации

Военнослужащим, находящимся на передовой, один месяц службы будет идти в выслугу за три месяца. Соответствующие изменения предусмотрены в новом мобилизационном законе №10449, принятом Верховной Радой.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что военнослужащие, выполняющие задачи на самом "нуле", должны получать лучшие условия службы.

В законе говорится, что при активном участии в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отстаиванию и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, во время прямого пребывания в зоне проведения таких мероприятий – один месяц службы будет засчитан за три месяца.

"Это очень хорошо! Военнослужащие, выполняющие задачи на самой передовой, должны иметь лучшие условия службы. Я подавал осенью соответствующий законопроект по этому поводу и добивался установления соответствующей нормы. Наконец-то все принято", – прокомментировал Гончаренко.

Он также сообщил, что Кабинет Министров утвердил постановление об увеличении заработной платы военным на передовой на 70 тысяч гривен. После принятия этого постановления военнослужащие на "нули" кроме зарплаты в размере 20-25 тысяч гривен и боевых надбавок в 100 тысяч гривен также будут иметь право на дополнительную надбавку в 70 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что у каждого народного депутата есть право зарегистрировать постановление, что заблокирует принятый парламентом мобилизационный закон. Тогда Верховная Рада будет вынуждена собраться и провалить такое решение.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Документ предусматривает новые обязанности военнообязанных и мотивационные нормы, изменения процессов мобилизации, наказания для уклонистов, базовой военной службы, права на отсрочку и т.д.

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