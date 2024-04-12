Могут ли нардепы заблокировать законопроект о мобилизации: в 'Слуге народа' дали объяснение

У каждого народного депутата есть право зарегистрировать постановление, заклеивающее принятый парламентом мобилизационный закон. Определенная группа нардепов критиковала законопроект и не голосовала за него.

Об этом рассказала народный депутат от партии "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, тогда Верховная Рада будет вынуждена собраться и провалить такое постановление.

В то же время, она подчеркнула, что командование Вооруженных сил Украины просило принять его и именно в такой редакции.

"Возможно, нардепы захотят зарегистрировать блокирующее постановление. Мы посмотрим, будут ли они дальше продолжать фактически противостоять военному командованию", – сказала Кравчук.

Народный депутат считает, что спикер парламента Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский подпишут законопроект о мобилизации. Он вступит в силу через месяц после публикации.

Как сообщал OBOZ.UA, новый законопроект о мобилизации в Украине был создан по запросу военного руководства Вооруженных сил. Именно поэтому изменения норм мобилизации должны помочь командованию украинских защитников, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Верховная Рада приняла во втором чтении и правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Документ предусматривает новые обязанности военнообязанных и мотивационные нормы, изменения процессов мобилизации, наказания для уклонян, базовой военной службы, права на отсрочку и т.д.

Накануне депутаты Рады большинством голосов приняли в первом чтении законопроект №10379 об усилении ответственности за военные правонарушения. "За" проголосовали 254 парламентария.

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