Воины ВСУ ликвидировали за сутки 450 оккупантов, уничтожен танк и 7 артсистем

С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже почти 191 тыс. человек убитыми. Также войска РФ лишились тысяч единиц военной техники.

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Только за прошедшие сутки, 30 апреля, украинские военнослужащие "демилитаризировали" около 450 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 1 танк, 3 боевых бронированных машины и 7 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 3700 танка, 7192 ББМ и 2921 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 544 единиц реактивных систем залпового огня и 295 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 308 самолетов, 294 вертолетов и 2476 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 932 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 18 российских кораблей и катеров, а также утилизировали 5845 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 359 – специальной техники.

Напомним, в течение недели с 24 по 30 апреля украинские воины устраивали врагу "бавовну" по всем направлениям. Оккупанты потеряли 5 складов с боеприпасами, 8 баз и 2 нефтебазы.

Ранее соообщалось, что жители временно оккупированной Луганской области, которые по так называемой мобилизации РФ вступают в ряды боевиков "ЛНР", гибнут буквально "пачками". За сутки число ликвидированных пособников оккупантов достигает семи десятков человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты несут потери также и на левобережье Херсонской области. В последнее время ВСУ уничтожили четыре наблюдательных пункта врага, в которых те хотели провести ротацию.

А спецназ СБУ "Белые волки" непрестанно устраивают оккупантам "горячие ночи". С начала апреля бойцами подразделения уничтожена 21 вражеская цель.