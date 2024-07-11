Война может закончиться в 2024 году или продлится до 2026-го? Интервью с Селезневым о сценариях развития событий

Чиновники НАТО, пожелавшие не называть своих имен, в кулуарах саммита Альянса озвучили два противоречивых прогноза. Первый из них заявил, что уже в текущем году Силы обороны могут перейти к контрнаступлению, если Запад усилит военную поддержку нашей страны. Второй отметил, что миру необходимо быть морально готовым к тому, что война продлится после 2025 года, поскольку страна-агрессор располагает действительно большим ресурсом.

Какой из этих сценариев является более правдоподобным? Нельзя быть уверенным в том, что Запад обеспечит ВСУ всем необходимым для победы. Но есть теоретическая возможность того, что Дональд Трамп, если он станет президентом США, может принять решение о предоставлении Украине военной помощи для победы над страной-оккупантом. Условие для этого он уже озвучил. Тем не менее санкции против России недостаточно эффективны, страна-агрессор активно сотрудничает с "осью зла" и уже сейчас имеет возможность расширять географию активных боевых действий.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Неназванные чиновники озвучили ряд заявлений на саммите НАТО в Вашингтоне. Первый заявил о том, что украинская армия может перейти к наступлению уже в текущем году. Главное условие для этого – не только сохранение, но и усиление военной помощи Запада нашей стране. Второй чиновник констатировал, что страна-агрессор Россия способна вести долгую войну – как минимум еще 3-4 года. По его оценкам, Запад должен быть готов оказывать помощь Украине даже после 2025 года. Считаете ли вы, что войну можно закончить уже в этом году, если Запад постарается и даст нам все, что для этого необходимо? Или все же не удастся поставить точку в 2024 году, прежде всего за счет военных возможностей России?

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– Во-первых, Запад не постарается и не даст нам достаточное количество вооружения, чтобы мы могли организовать и провести контрнаступательную кампанию. Мы имеем большой опыт коммуникации с нашими западными партнерами, из которого можно сделать два вывода. Министр обороны Украины господин Умеров утверждает, что лишь половина от того, что нам обещают западные партнеры, приходит в нашу страну для Сил обороны. Все остальные контракты и объемы поставок не выполняются. Во-вторых, это заявление президента Зеленского, который говорит о том, что по некоторым позициям дискуссия о передаче того или иного вооружения ведется в течение 12 месяцев.

Скажите, что сейчас мешает нашим американским партнерам дать нам добро на использование ракет по территории РФ на расстоянии до 300 километров, чтобы гарантированно уничтожать на военных аэродромах российские самолеты-носители управляемых авиабомб? В принципе, ничего. Уровень эскалации и так зашкаливает, поэтому отговорки американцев, мол, это может привести к следующему этапу эскалации, не выдерживают никакой критики.

Одновременно мы постоянно находимся в зоне поражения. За минувшие сутки (9 июля. – Ред.) управляемые авиабомбы в количестве 96 штук прилетели как на позиции наших защитников, так и на головы мирных граждан нашей страны в украинском приграничье на прифронтовых территориях.

Поэтому я думаю, что заявления неназванных чиновников от НАТО – это неискренняя позиция, которая никоим образом не отражает реального положения дел в рамках военно-технического сотрудничества между Украиной и участниками в том числе клуба "Рамштайн+".

Предположим, что случилось чудо, Селезнев невероятно ошибся и Запад передал нам все необходимое оружие в соответствующих объемах. Но для использования этого оружия необходимо еще достаточное количество личного состава, а для этого следует далее проводить мобилизационные мероприятия. Но это лишь начало процесса. Далее вступают в процесс наши учебные центры и полигоны, где мобилизованных необходимо готовить, проводить боевое слаживание, обеспечивать их всем необходимым. Сколько времени это может занять? Думаю, вопрос может стоять о сроках до полугода.

Учитывая, что сейчас украинская армия находится в стратегической обороне и де-факто на всех участках фронта, кроме некоторых участков на севере Харьковской области, именно российская армия владеет инициативой, говорить о столь скорой трансформации и готовности украинской армии к проведению контрнаступления безответственно. У нас ни ресурсов, ни вооружений, техники и боеприпасов.

Что касается возможностей РФ, то действительно неоднократно звучали сообщения о том, что как минимум до 2026 года у России имеются запасы вооружений и техники, которые остались в наследство от Советского Союза. Плюс работает российский ВПК. А это значит, что базовые нужды российской оккупационной армии правительство РФ способно закрывать.

Обратите внимание: более 9 месяцев идет активная наступательная кампания российской армии, но говорить о том, что она выдохлась, что интенсивность ведения боевых действий снизилась, не приходится. К тем участкам фронта на востоке, о которых мы постоянно говорили, – Северское, Краматорское, Покровское и Кураховское направления – добавилось еще два. Очень активные боевые действия идут на Торецком направлении, противник активизируется и на Купянском направлении.

Если бы у противника не было ресурсов, он точно не увеличивал бы количество участков фронта, где происходят активные боевые столкновения. Значит, ресурсы есть.

Что касается временных показателей, то здесь есть очень много факторов. Это и эффективность санкционной политики в отношении РФ, которая не стопроцентно эффективна, это и возможности РФ искать ресурсы по всему миру, в том числе собирать и выкупать их в странах, которым в свое время продавал Союз, а позднее РФ. Это и коллаборация с некоторыми странами "оси зла".

Так, правительство Исламской Республики Иран увеличивает промышленные площадки для производства баллистических ракет и дронов на своей территории. А это значит, что дронов у россиян точно не станет меньше. Северная Корея передает вооружения, технику и боеприпасы, в перспективе речь идет о передаче людских ресурсов, о военно-технических и саперных подразделениях.

Поэтому я бы не был категоричен в том, что только до 2026 года у РФ будут ресурсы.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп говорит о том, что, если Путин не будет готов к переговорному треку с Украиной, он передаст огромное количество техники и вооружений для украинской армии, чтобы она гарантированно победила. Тогда вполне вероятно, что кейс 2026 года будет неактуален, поскольку потери российской армии кратно возрастут, в том числе если у нас будут ресурсы, позволяющие в рамках превентивной деятельности уничтожать вражеские силы и средства, стратегические самолеты в местах их базирования – на аэродромах "Ахтубинск", "Энгельс", "Оленья".

Но пока это только предположение. Невозможно прогнозировать российские запасы, не зная, с какой интенсивностью Россия будет использовать эти запасы и терять в рамках боевой работы украинских Сил обороны.

– Президент Зеленский, выступая в Вашингтоне, заявил, что "проблема с F-16 заключается в количестве и датах". По его словам, в ситуации, когда враг применяет против Украины 300 самолетов, нашей стране необходимо не 20 и даже не 30, а 128 F-16. Одновременно он сказал и о потребности в системах Patriot. Мы видели, как во время массированной атаки на Украину 8 июля враг фактически нашел лазейку в ПВО столицы. Считаете ли вы, что проблема в том, что нам недостает средств ПВО? Если бы у нас были эти 128 F-16, можно было бы лучше защитить и Киев, и другие регионы?

– Ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя, – это наличие ресурсов. Собственно, президент озвучил проблему, с которой мы сталкиваемся. Даже с учетом обещанных систем ПВО Patriot этого все равно будет недостаточно.

Немного статистики. Примерно месяц назад активно говорилось о том, что, чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, необходимо семь батарей Patriot. С того времени мы получили одну батарею от правительства США. Сейчас в рамках нью-йоркского саммита речь идет о передаче еще пяти батарей Patriot, однако непонятно, была ли включена та самая батарея от США или нет. Но в любом случае в сумме это шесть, а не семь, которые минимально нужны Украине, чтобы надежно закрыть небо над нашей страной.

Что касается прилетов по объектам на территории Киева, то очевидно, что враг до этого системно и методично изучал возможности ПВО нашей страны и нашел определенные прорехи. В Киеве удар был по одному из очень важных объектов украинской оборонной промышленности. То, что там случилось, как минимум пять прилетов, свидетельствует о том, что противник тщательно готовил эту ракетную атаку с целью гарантированного уничтожения производственных мощностей.

До этого был прилет по еще одному объекту на территории города Днепр, который также задействован в обеспечении нужд украинской армии в очень болезненных для противника элементах. Поэтому думаю, что противник действовал максимально рационально.

Используя слабые места в нашей обороне, он использовал и особенности применения ракетной техники, запуская ее на сверхнизких высотах, что создает крайне сложные условия для ее уничтожения. Об этом говорил бывший спикер командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Вывод такой: не следует недооценивать противника, он адаптируется, в том числе и к нашим действиям. Он ищет любые возможности, чтобы обхитрить наших операторов систем ПВО, чтобы его удары были максимально эффективными. И мы должны понимать, что у противника все еще хватает ресурсов для того, чтобы совершать массированные ракетные атаки.

Дискуссии о том, что у противника нет ресурса для использования ракет морского базирования типа "Калибр", не соответствуют действительности. Наоборот, впервые за долгое время количество "Калибров" было большим, нежели количество ракет, которые запускались со стратегических бомбардировщиков.

Система ПВО – это один из факторов, который усиливает наши боевые возможности, но второй, не менее важный фактор – это получение нами возможностей превентивной деятельности по уничтожению вражеских носителей крылатых и баллистических ракет. Речь о пусковых установках "Искандер", о боевых кораблях-носителях "Калибров", о стратегических бомбардировщиках-носителях ракет типа Х-101, Х-55 и Х-555.