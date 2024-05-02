Война забрала жизнь еще одного защитника: в Закарпатье провели в последний путь защитника Евгения Гуйвана. Фото

С войны против российских оккупантов на щите вернулся в родное Закарпатье 51-летний Евгений Гуйван. Герой погиб, защищая Украину, 26 апреля.

Об этом сообщило местное издание Mukachevo.net. В последний путь защитника провели 30 апреля.

Евгений Гуйван жил в селе Нелипино Мукачевского района. Он служил солдатом взвода охраны, батальона охраны воинской части Т0950. Погиб при исполнении служебных обязанностей.

Прощание с Героем прошло в Свято-Вознесенском храме его родного села. Провести в последний путь украинского защитника пришли родные, друзья, собратья и сотни односельчан.

Люди прощались с воином на коленях. А последний путь ему устлали цветами. Похоронили Евгения Гуйвана в родном селе Нелипино.

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