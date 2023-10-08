Войска РФ обстреляли Харьковщину: есть жертва

В воскресенье, 8 октября, российские террористические войска снова обстреляли город Волчанск Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла 65-летняя женщина.

Об очередном военном преступлении кремлевской армии в Telegram сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним, также в этот день россияне обстреляли Херсонщину, в частности Берислав и Херсон. В облцентре захватчики ударили в место вблизи церкви, пострадали четверо пожилых людей.

Позже захватчики также ударили по поселку Киндейка и ранили 11-летнего ребенка. Раненую девочку в состоянии комы доставили в больницу.

Херсон и Станиславскую общину россияне также обстреляли десятки раз минувшей ночью. Из-за вражеских атак 11 мирных жителей получили ранения, в том числе и ребенок. Под вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Там повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому их ликвидировали спасатели.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– В селе Гроза на Харьковщине похоронили первых погибших в результате ракетного удара РФ 5 октября. Прощание 7 октября состоялось с супругами Николаем и Татьяной Андросовичами.

– Ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковщины россияне нанесли 5 октября. Поисковые работы завершились после 22 часов, тогда было известно о гибели 51 человека. 6 октября количество жертв возросло до 52 – в больнице скончался один из пострадавших.

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