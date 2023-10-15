Войска РФ пытались восстановить утраченные позиции в районах Роботиного и Вербового, но получили отпор от ВСУ – Генштаб

Украинские военнослужащие продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Силы обороны уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки на фронте произошло около 60 боевых столкновений.

В свою очередь Россия использует привычную для себя тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из РСЗО в значительном количестве по гражданским объектам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 15 октября.

Российские террористы нанесли 2 ракетных и 43 авиационных удара, совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным обстрелом были Гремячка Черниговской области; Голубовка, Купянск, Петропавловка, Подолы, Песчаное Харьковской области; Невское, Белогоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Раздолевка, Клещиевка, Александро-Шультино, Керамик, Очеретино, Прогресс, Ласточкино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка и Новоданиловка Запорожской области, а также Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районах Макеевки, Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области. Здесь наши защитники отразили 7 атак врага.

На Бахмутском направлении украинские воины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, однако безуспешно. Наши защитники отразили 15 атак врага в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны отбили более 10 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник наступательных и штурмовых действий не вел.

На Запорожском направлении оккупанты 5 раз пытались восстановить утраченное положение в районах Роботиного и Вербового Запорожской области, но успеха не имели.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и успешно поражают тылы противника.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, еще 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 2 артиллерийских средства и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, защитники Украины во время боев на фронте 14 октября проредили российскую армию на 880 наемников. На сегодня общие потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают 287 770.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают контрнаступательные операции на востоке, и продвинулись к северу от Марьинки. Тем временем оккупанты имели продвижения возле Авдеевки, где при этом сталкиваются с мощным сопротивлением со стороны ВСУ.

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