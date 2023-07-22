Войска РФ стягивают технику в оккупированный Мелитополь и устраивают пьяные ДТП – мэр

Российские захватчики стягивают во временно оккупированный Мелитополь на Запорожье свою технику, в частности город заполонили вражеские "Тигры" и КАМАЗы. В то же время, в основном пьяные военные РФ провоцируют ДТП на дорогах.

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Об этом в Telegram сообщил украинский мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, вражеская техника практически круглосуточно направляется на Запорожскую линию фронта как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.

Как отметил городской голова, только накануне на улице Героев Украины была замечена колонна КАМАЗов. А на улице Александра Невского "Тигр" росгвардии протаранил гражданский автомобиль.

"По информации очевидцев, после этого росгвардеец под хмельком еще и угрожал водителю "подвалом"", – добавил Федоров.

"Вражеские звери продолжают совершать террор над мирным населением. Однако радует, что враг так же быстро возвращается с линии фронта с грудой разбитой техники", – подытожил мэр Мелитополя.

Напомним: ранее Федоров сообщил, что временно оккупированный Мелитополь Запорожской области стал для ВС РФ важным медицинским хабом. Туда доставляют много раненых российских захватчиков. "Элитные" после этого отправляются авиацией на Крымский полуостров. Военный госпиталь россияне еще полтора года назад организовали в здании бывшего детского санатория. Сейчас там наблюдается "круглосуточный круговорот скорых и грузовиков, набитых ранеными оккупантами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также россияне в Мелитополе не оставляют тактики террора местных жителей. И если раньше они приходили с обысками рано утром, то теперь заявляются ночью, всех будят и выводят демонстративно человека с мешком на голове, чтобы запугать остальных местных жителей, после чего вывозят его в неизвестном направлении;

– также оккупанты в Мелитополе похитили украинскую журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра. Последнего планируют "судить", а женщину обвиняют или в шпионаже, или в терроризме.

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