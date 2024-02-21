Войска РФ за последнюю неделю усилили атаки на нескольких точках линии фронта: разведка Британии назвала цель агрессора

Российские оккупационные войска увеличили количество наземных атак на Запорожском направлении вблизи Роботиного. Они пытаются захватить населенный пункт, освобожденный Вооруженными силами Украины летом 2023 года.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании. По данным разведки, на Запорожском направлении Россия сконцентрировала 58-ю общевойсковую армию и военно-десантные войска (ВДВ).

Ранее эти военные силы уже участвовали в боевых на этом направлении во время украинского контрнаступления летом 2023 года, что привело к значительным потерям у врага. После этого темп боевых действий замедлился. Однако, по данным разведки, благодаря мобилизационным мерам Россия смогла восстановить эти подразделения.

"За последнюю неделю российские силы ужесточили атаки на нескольких точках линии фронта, вероятно, с целью растянуть украинские силы", – отмечают в Минобороны Британии.

Ранее сообщалось, что группа российских оккупантов смогла прорваться в населенный пункт Роботино на Запорожском направлении на фронте, но попала в плен к бойцам Сил обороны. Россиян захватили воины 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, войска государства-агрессора России приступили к массированной атаке в районе населенного пункта Роботино на Запорожском направлении фронта. Оккупантам удалось пробить оборону юго-западнее Вербового.

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