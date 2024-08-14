Войска РФ запустили БПЛА по Украине: на Киевщине сработала ПВО

В Киевской области в ночь на 14 августа прозвучали взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги, связанной с угрозой вражеских Shahed-136.

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Киевская областная военная администрация сообщила в 00:08 о срабатывании систем нашей противовоздушной обороны. "Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", – написала пресс-служба.

Украинцев попросили не фотографировать и не снимать на видео работу наших защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – попросила Киевская ОВА.

Неофициальные мониторинговые каналы около 23:45 вторника сообщали, что несколько дронов-камикадзе направлялись в сторону Броварского района Киевской области. Примерно тогда же на Киевщине прозвучали сирены. В 00:20 среды тревога распространилась и на столицу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 13 августа ПВО Украины ликвидировала 30 из 38 российских Shahed-131/36 иранской разработки. Оккупанты также атаковали нашу территорию двумя ракетами "Искандер-М"/KN-23 баллистического типа, сбить их не удалось.

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