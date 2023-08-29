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По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА
Вечером во вторник, 29 августа, на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас там угроза применения врагом ударных БПЛА.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Первую тревогу объявили в Сумской, а затем и в Черниговской области. Военные предупредили, что российские дроны двигаются на запад.
Позже угроза ударных БПЛА распространилась и на Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.
Как сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине утром 29 августа. Враг обстрелял территорию мясокомбината, снарядами задело и жилые дома.
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