По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза ударных БПЛА

Вечером во вторник, 29 августа, на севере Украины была объявлена воздушная тревога. Сейчас там угроза применения врагом ударных БПЛА.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Первую тревогу объявили в Сумской, а затем и в Черниговской области. Военные предупредили, что российские дроны двигаются на запад.

Позже угроза ударных БПЛА распространилась и на Полтавскую, Черкасскую и Днепропетровскую области.

Как сообщал OBOZREVATEL, один человек погиб и один получил ранения в результате российского удара по городу Купянск на Харьковщине утром 29 августа. Враг обстрелял территорию мясокомбината, снарядами задело и жилые дома.

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