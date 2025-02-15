Возгорание на ЧАЭС локализовали: в Минсреды рассказали о последствиях атаки РФ

По состоянию на 21.30 пятницы, 14 февраля, удалось локализовать возгорание заполнителя наружной обшивки укрытия над четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Его, напомним, ночью дроном атаковали войска РФ, после чего вспыхнул пожар.

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Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. Она поблагодарила спасателей ГСЧС Украины и работников зоны отчуждения за вашу самоотверженную работу.

По словам Гринчук, радиационный фон в зоне отчуждения в норме, показатели контролируются с помощью автоматизированной системы мониторинга в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные с них круглосуточно поступают в диспетчерский центр раз в час, а в условиях чрезвычайной ситуации – ежеминутно.

"Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", – написала министр.

Напомним, российский ударный БПЛА ночью 14 февраля попал в укрытие разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. На объекте, который защищает весь мир от радиации, вспыхнул пожар, зафиксированы повреждения.

В результате попадания БПЛА, который летел на сверхнизких высотах, был поврежден верхний слой сооружения, сквозного пробития нет, тлела технологическая прослойка.

Как сообщал OBOZ.UA, вскоре в СБУ показали фото обломков дрона типа "Шахед", атаковавшего Чернобыльскую АЭС. Для максимального поражения оккупанты снарядили его фугасной боевой частью. Дело об ударе по ЧАЭС расследуют как военное преступление.

На атаку отреагировали в МАГАТЭ. Там отметили, что ударный беспилотник, запущенный страной-агрессором РФ, повредил оболочку нового безопасного конфаймента (НБК). Гендиректор Агентства подчеркнул, что этот инцидент вызывает глубокую обеспокоенность и подчеркивает постоянные риски для ядерной безопасности во время военного конфликта.

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