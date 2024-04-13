Впервые с апреля 2022: Запорожская АЭС перевела все реакторы в режим 'холодного останова'

Все шесть реакторных блоков Запорожской атомной станции находятся в режиме холодного останова. Четвертый блок ЗАЭС, который был последним в режиме горячего останова, был переведен в холодный режим 13 апреля, сообщил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Это впервые с апреля 2022, когда на ЗАЭС не работают все ядерные блоки. В МАГАТЭ приветствовал такой шаг, поскольку он снимает часть существующих рисков. Часть – но далеко не все, подчеркнул глава МАГАТЭ.

ЗАЭС прекратила производство электроэнергии в украинскую электросеть в сентябре 2022 года, но все это время один из шести энергоблоков находился в горячем состоянии для обеспечения централизованного отопления оккупированного Энергодара, а также для производства пара для обработки опасных отходов на площадке. Четвертый блок ЗАЭС был переведен в холодный останов после и из-за прекращения отопительного сезона в городе.

"Я приветствую эти действия, которые в последнее время рекомендовало Агентство, поскольку они повышают общую безопасность объекта. Решение о холодном останове всех шести блоков положительно само по себе, поскольку охлаждение реакторов обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации с АЭС. Без сомнения, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", – сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что в течение последней недели по объекту были нанесены несколько ударов беспилотниками. Также сегодня утром группа экспертов МАГАТЭ, находившаяся на АЭС, "услышала шестнадцать исходящих артиллерийских взрывов менее чем за полчаса".

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия планирует перезапустить ЗАЭС уже в этом году. У МАГАТЭ есть соответствующие технические отчеты от группы вышеупомянутых инспекторов. Эти документы свидетельствуют о том, что РФ задумала вернуть ЗАЭС в эксплуатацию.

Ранее Госдеп США призвал Россию воздерживаться от действий, которые могут привести к ядерному инциденту на Запорожской АЭС. Для этого следует вернуть контроль за станцией компетентным украинским органам.

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