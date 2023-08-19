Армия России нанесла ракетный удар по центру Чернигова и убила 7 человек: 129 раненых. Все детали, фото и видео

В течение суток, 19 августа, Вооруженным силам Украины пришлось осуществить 26 прямых столкновений с противником. Российские оккупанты безуспешно пытались наступать под Бахмутом.

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При этом Силы обороны продолжают наступать на юге нашего государства. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 19 августа 2023 года.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты нанесли авиационный удар в районе Константиновки Сумской области. Также враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Блешня Черниговской области; Константиновка, Миропольское, Поповка Сумской области и Вильча, Лошаково, Гатище, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты из авиации ударили по району Кисловки Харьковской области. В то же время, артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кучеривка, Петропавловка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении из авиации избивались по районам Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области. При этом артиллерийские обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах севернее Богдановки, севернее и южнее Клещиевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Клищиевка, Белая Гора, Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Новокалиново, Авдеевка, Северное, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Екатериновка, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного. При этом оккупанты нанесли авиационный удар в районе Великой Новоселки. Артиллерийские обстрелы подверглись Водяному, Угледару, Пречистовке, Золотой Ниве, Благодатному, Урожайному Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики нанесли авиационные удары в районах Малой Токмачки, Роботино Запорожской области. Из артиллерии оккупанты обстреляли более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Новоданиловка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Токаревка, Дудчаны, гигантское Херсонской области.

В то же время, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, а также предпринимают меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 1 по зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 пункта управления и 3 средства противовоздушной обороны российских оккупантов.

Стоит отметить, что украинские военные добились прогресса в своем контрнаступлении. Вооруженные силы Украины преодолели российское минное поле и вступили в бой за освобождение Токмака, что в Запорожской области.

Оккупационные войска России приложили значительные усилия, ресурсы и живую силу для удержания таких населенных пунктов, как Работино и Урожайное. Поэтому недавние успехи Украины в этих районах отражают более широкую деградацию обороны российских сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 августа в Минобороны Украины официально подтвердили освобождение ВСУ поселка Урожайное на Донетчине. Наши защитники закреплялись на рубежах населенного пункта и одновременно вывезли оттуда последних гражданских лиц. Из-за атак российских оккупантов там не осталось ни одного уцелевшего здания.

Напомним, украинские военные во второй раз за утро 17 августа сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Его приземлили в районе Работино на Запорожье бойцы 47-й отдельной механизированной бригады.

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