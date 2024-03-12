'Враг имеет ресурсы': Селезнев оценил ситуацию на фронте и риск провокаций накануне 'выборов' в России

Военный эксперт Владислав Селезнев считает, что российская оккупационная армия пошла на провокации накануне выборов кремлевского диктатора Владимира Путина. Потенциальная опасность существует для всех регионов Украины, особенно для прифронтовых.

По словам эксперта, враг имеет на это ресурсы. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Безусловно, никаких иллюзий не может быть, все наши прифронтовые регионы, в первую очередь это Черниговщина, Сумщина, Харьковщина, а также территории, где сейчас бушуют боевые действия, потенциально опасны", – сказал он.

Селезнев указал, что не просто так представители тамошних военно-гражданских администраций каждый раз настаивают на том, что следует гражданскому населению переезжать в более безопасные районы нашей страны.

"Но фактически вся территория нашей страны является территорией опасности, потому что враг имеет немало ракетных и дроновых ресурсов и он часто-густо прибегает к тактике ракетного террора, целясь своими дронами и ракетами не только по объектам военной инфраструктуры, но и по домам гражданских жителей нашей страны. Потому что Путину абсолютно безразлично, сколько так называемых сопутствующих потерь может возникнуть в случае, если его армия задействует ракеты и дроны", – объяснил он.

Эксперт отметил, что война продолжается, поэтому он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и заботиться о собственной безопасности.

"Слышим сигнал воздушной тревоги – нужно отправляться в укрытие, потому что именно это позволит сохранить жизнь и здоровье. Наш оператор систем противовоздушной обороны знает свою работу в совершенстве, ну а нашим дипломатам, конечно, есть над чем работать в рамках увеличения объемов военно-технической поддержки со стороны наших западных партнеров. Потому что оружие, как определяющий ресурс, становится, в принципе, ключевой причиной, получаем ли мы победу на поле боя или будем вынуждены и дальше проводить маневры на оборону, теряя нашу территорию", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, в Центре прав человека ZMINA уточнили, что гражданам Украины, которые будут вынуждены голосовать на временно оккупированных территориях (ТОТ), не будет грозить наказание. Потому что Уголовный кодекс Украины не содержит ответственности за участие в голосовании на выборах президента РФ.

Как стало известно, в оккупированных регионах Украины массово появляются листовки и граффити против "выборов" президента РФ. На день "волеизъявления" уже анонсированы акции протеста.

Во временно оккупированном Бердянске уже ликвидировали одну из организаторов псевдовыборов. Ее автомобиль взорвался в микрорайоне Колония, коллаборантка умерла.

Напомним, что страна-агрессор объявила об окончании "досрочного голосования" в Херсонской области. Чтобы получить необходимый результат на фейковых выборах, оккупанты "голосовали" вместо местных жителей. Для этого привлекали даже российских военнослужащих, переодетых в гражданское.

А в оккупированном Донецке сожгли флаги страны-агрессора России и подконтрольной ей т. н. "Донецкой народной республики". Эти символы жителям города раздавали бесплатно перед фейковыми выборами.