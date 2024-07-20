'Враг концентрирует силы': в ВСУ оценили вероятность повторного наступления армии РФ на Харьковщине

Российские оккупанты на Харьковском направлении фронта снова попытаются осуществить попытку наступления. Об этом свидетельствует концентрация вражеской техники и войск – они будут реализованы. А вот где и как – покажет время.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Николай Волохов. В общем, ситуация в области остается сложной и напряженной.

"Мы имеем информацию, что враг концентрирует силы и сложно сказать когда, но будет еще одна попытка двигаться вперед, потому что техника и войска концентрируются, а это значит, что они будут реализованы", – отметил военный.

Он рассказал, что оккупанты и сейчас активны на этом направлении фронта и пытаются искать уязвимые места в украинской обороне. Но их не находят.

"Ну как с одной стороны он активен, с другой немножко забит так скажем в землю, забит в блиндаже, потому что мы здесь не даем ему развернуться, поражаем его технику, поражаем броню, танки артиллерию, и они здесь дышат не так свободно, как было до того, как мы сюда приехали", – заявил Волохов.

Он добавил, что бойцы 3 ОШБр иногда даже могут применять маневры контратаки для того, чтобы играть не по правилам оккупанта.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал, что при анализе одного из этапов российского наступления в Харьковской области даже сами россияне были удивлены масштабами собственных потерь. Поэтому в некоторых подразделениях уже начались кадровые изменения.

– В ГПСУ сообщили, что украинские пограничники сожгли вражеский танк на Харьковском направлении. Вражеская техника двигалась по дороге, когда в нее попали несколько FPV-дронов.

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