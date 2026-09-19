Враг нанес удар с помощью дрона по автомобилю в Сумской области: четверо погибших

В субботу, 19 сентября, российские войска атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Шосткинском районе Сумской области. В результате удара погибли четверо человек, находившихся в машине.

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Среди погибших — двое мужчин и две женщины. Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Российский FPV-дрон поразил гражданский автомобиль. В результате атаки погибли все четверо человек, находившиеся в машине.

Среди них — супруги: 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Также погибли 45-летний мужчина и 76-летняя женщина. Григоров выразил соболезнования родным и близким погибших.

Кроме того, в Сумах в результате очередного российского военного преступления — удара корректируемой бомбой по многоэтажному дому в Ковпаковском районе города — погибли два человека. Как выяснилось, это сотрудники исполнительного комитета Сумского горсовета Алла Корниенко и Роман Трепалин.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Сумах вечером в пятницу, 18 сентября, прогремели взрывы. Российская армия сбросила на город и окрестности управляемые авиационные бомбы; одно из попаданий пришлось на многоэтажный жилой дом. Известно, что пострадали не менее 10 человек, двое – погибли.

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