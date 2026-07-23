Враг нанёс авиаудар по Славянску: повреждено семь многоэтажных домов, много раненых. Фото

Тактическая авиация Воздушно-космических сил России нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. В результате атаки ранены 10 человек.

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Об этом сообщили глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин и мэр города Вадим Лях. Город подвергся обстрелу двумя авиабомбами.

Что известно

По словам мэра, были зафиксированы попадания в район многоэтажной застройки. Авиаудар повредил как минимум семь многоэтажных домов.

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Глава ОГА, в свою очередь, добавил, что ранения получили 10 человек в возрасте от 36 до 82 лет. Сейчас на месте находятся спасатели, медики и полицейские.

Без жилья осталась ещё одна семья с двумя детьми, сообщают правоохранители.

"Мы услышали первый взрыв, начали выбегать из квартиры, и нас накрыла вторая волна", – рассказывает супружеская пара.

В разрушенных домах проживали семьи из Лиманской общины, которые уже несколько раз переезжали, спасаясь от российской агрессии.

Напомним, в результате последнего тройного авиаудара по Славянску семь человек получили ранения, в том числе несовершеннолетняя девушка. По данным мэра города Вадима Ляха, все авиабомбы попали в центральную часть города.

Авиаудар был нанесен и по Дружковке. Три управляемые авиабомбы попали в жилые многоэтажки, в результате чего пять гражданских лиц получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы беспилотных систем ВСУ провели новую серию ударов Middle Strike по российским оккупационным войскам. Цели были расположены на временно оккупированной территории Донецкой области, и среди них — пункт временной дислокации вражеского инженерного подразделения, которое, в частности, строило так называемую "линию Суровикина".

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