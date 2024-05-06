Враг не убавляет давления на Авдеевском направлении: Силы обороны отразили 22 атаки армии РФ – Генштаб

Проходит восемьсот третий день широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. В течение суток враг атаковал на шести направлениях фронта, больше всего давил на Авдеевском, где наши защитники отбили 22 атаки оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 6 мая 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 87 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок россиян не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Россияне нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Алексеевка, Минаково, Белополье Сумской области; Золочев Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Хотиевка, Черниговской области; Большая Рыбица, Запсилье, Малая Рыбица, Краснополье Сумской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 9 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное Харьковской области; Стельмаховка Луганской области, где оккупанты, при поддержке авиации, пытались улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки в районах Невского, Серебрянское лесничество в Луганской области и Тернов Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 11 атак в районах населённых пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Выемка, Раздолевка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области, где армия РФ при поддержке авиации пыталась улучшить тактическое положение. Также россияне нанесли авиаудары в районах Андреевки и Дружбы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Часов Яр, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили 22 атаки в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Также войска РФ нанесли авиаудары в районах Прогресса, Сокола и Калинового Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Калиново, Новоалександровка, Новопокровское и Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковеевка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 14 раз пытались прорвать оборону ВСУ. Также армия РФ нанесла авиационный удар в районе населенного пункта Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

В Ореховском направлении войска РФ 5 раз атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Малиновка, Красное, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

В Херсонском направлении армия РФ не отказывается от намерения вытеснить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, при поддержке авиации, россияне совершили две напрасные атаки на позиции украинских войск в районе Крынков Херсонской области. Также, оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Червоный Маяк и Ивановка Херсонской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львове, Инженерное, Антоновка Херсонской области.

Атаки россиян

В общем, враг нанес 2 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника, а подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству противника. Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена 1 управляемая авиационная ракета Х-59.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки обезвредили 191 единицу вооружения и военной техники ВС РФ. Также на "груз 200/300" поделили около 1040 оккупантов.

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