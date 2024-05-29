Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупанты сконцентрировали свои усилия на Харьковщине и Покровском направлении, но не прекращают атаковать почти на всей линии фронта. С начала текущих суток количество вражеских наступательных и штурмовых действий возросло до 82.

Украинские защитники мужественно сдерживают попытки окупантов продвигаться в глубину нашей страны, наносят врагу огневого поражения и истощают его наступательный потенциал. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 29 мая 2024 года по состоянию на 20:30.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки, столько же боев еще продолжается. К своим преступлениям оккупанты добавили еще два авиаудара с территории российской федерации – избивали неуправляемыми авиаракетами по направлению Богун-Городка (РФ) по району села Уды и сбросили по Харьковщине КАБ по направлению Шебекино (РФ).

На Купянском направлении оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников. Бесполезно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. Всего с начала суток здесь враг провел 13 штурмовых действий. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг на протяжении суток совершил семь атак. Сейчас продолжает давить возле Тернов и Торского – продолжаются боевые действия.

На Северском направлении российский агрессор получил достойный отпор недалеко от Выимки, также еще дважды штурмовал позиции украинских защитников в районе Белогоровки. Ситуация контролируется.

Покровское направление остается самым горячим. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону при поддержке ударных вертолетов Ка-52 и сбросил авиабомб с самолетов. К предыдущим семи прибавилось еще четыре авиаудара. Активнее всего российские террористы бьют в район Евгеньевки. Наши воины укрепляют оборонительные рубежи, наносят врагу урон. Так, за сегодняшний день оккупанты потеряли на направлении 236 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.

На Времивском направлении враг давит в районе Старомайорского – за сегодня отражено уже семь вражеских атак.

По одному боевому столкновению с российскими захватчиками произошло на Ореховском и Приднепровском направлениях – враг успеха не имел.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 28 мая Силы обороны отминусовали 1300 захватчиков. Всего с начала войны Россия потеряла более 505 тысяч оккупантов.