Враг не прекращает попыток продвигаться вглубь территории Украины: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российские оккупационные войска продолжают попытки прорваться в глубь территории Украины. Враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском и Покровском направлениях, где произошло почти 50% всех атак.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 16 ноября. Враг уже совершил 75 атак на позиции Сил обороны.

Под российскими артиллерийскими обстрелами остаются приграничные районы Сумщины. Пострадали населенные пункты Александровка, Грабовское, Павловка, Тимофеевка, Журавка, Волфиное, Большая Писаревка, Хреновка и Басовка. Удары авиации зафиксированы в Мазеновке и Новеньком.

Российские оккупанты нанесли 10 ударов по собственной территории, в том числе по Курщине и уже было выпущено 11 КАБов.

На Харьковском направлении оккупанты четырежды пытались наступать вблизи Волчанска и Стрелечой, две атаки успешно отбиты.

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак, которые украинские защитники сдержали вблизи Песчаного, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг продолжает атаковать в районах Грековки, Чернещины, Твердохлебового и Тернов. С начала суток украинские военные отразили шесть из семи атак. Авиаудары получили районы Боровой, Ивановки и Дроновки.

На Северском и Краматорском направлениях активных наступательных действий враг не проводил, но нанес авиаудары вблизи Кременной и Хромовки.

На Торецком направлении зафиксированы две атаки оккупантов возле Торецка и Щербиновки, одна из которых уже отбита. Вражеская авиация бомбила районы Иванополья, Константиновки и Светлодарска.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 14 атак в районах Миролюбовки, Лисовки, Луча, Крутого Яра, Петровцы, Новоалексеевки и Пустынцы. Силы обороны уже отразили половину этих атак, сдерживая давление врага.

Самая сложная ситуация сейчас на Кураховском направлении, где происходит 16 боевых столкновений. Оккупанты пытаются продвинуться в районах Новой Ильинки, Бересток, Новоселидовки, Вознесенки, Солнцевки, Новодмитровки, Зари, Курахового, Дальнего, Екатериновки и Антоновки, при этом 11 боев продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении враг семь раз атаковал украинские позиции возле Романовки, Сухих Ялов, Новодаровки и Ровнополя, три боестолкновения еще продолжаются. Противник также нанес удары НАРами и КАБами по Великой Новоселке.

В Гуляйпольском и Ореховском направлениях наступательных действий враг не проводил.

Дважды безуспешно агрессор пытался атаковать на Приднепровском направлении и нанес авиаудар НАРамы по Ольговке.

В других направлениях существенных изменений пока не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия продолжает вести активные наступательные действия на многих участках фронта и имеет местный частичный успех. На Купянском направлении захватчики находятся в географически выгодных условиях для обороны. При этом более угрожающая ситуация пока больше по другим направлениям, чем в районе Купянска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!