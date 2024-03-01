Враг обречен: на Харьковщине дрон пограничников метко отработал по блиндажу оккупантов. Видео

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупационным войскам. В Харьковской области Силы обороны уничтожили блиндаж врага вместе с живой силой.

Вражескую локацию поразил украинский FPV-дрон. Соответствующее видео было показано в ГНСУ.

"1 оккупант – "200", еще 1 – "300": ударный дрон пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" успешно атаковал блиндаж врага. Харьковщина", – говорится в сообщении.

Следует отметить, что воины Воздушных сил ВСУ авиабомбой JDAM-ER уничтожили командный пункт и ракетно-артиллерийский состав вооружения ВС РФ. Такая потеря врага была нанесена возле временно оккупированного села Челбурда на Херсонщине.

Подразделение патрульной полиции "Хищник" в последний день зимы на одном из горячих направлений фронта уничтожил российский танк Т-90. По новейшей технике россиян украинские защитники ударили FPV-дроном.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 февраля украинские военнослужащие также сбили еще два российских истребителя Су-34. Враг понес потери на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

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