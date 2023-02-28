Враг подключил авиацию: защитник Бахмута "Мадяр" рассказал о тяжелых боях за город, на который оккупанты бросают все силы. Видео

В попытках выбить Силы обороны Украины из Бахмута на Донбассе враг применяет артиллерию, танки, РСЗО и минометы. Кроме этого, в последние дни россияне подключили авиацию – каждую ночь город атакуют 3-4 самолета.

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Об этом в TikTok рассказал украинский военный с позывным "Мадяр". Он подчеркнул, что сейчас тяжело на каждом из направлений города – россияне атакуют, а украинским защитникам не хватает боеприпасов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оккупанты стремятся как можно быстрее взять город в кольцо. Пока осады нет, но на северном фланге ситуация крайне тяжелая. Оттуда захватчики ведут фактически непрерывные штурмовые действия. Также они хотят "перекусить" одну из дорог. Последние несколько дней добавил авиацию – каждую ночь Бахмут атакуют 3-4 самолета", – рассказал "Мадяр".

По его словам, для наступательных действий ВСУ средств пока недостаточно. В частности, не хватает ручных гранатометов и минометных мин от 60-мм до 120-мм калибра.

"Кроме того, ухудшаются погодные условия: ночью – туман; днем температура выше нуля, но дождь. Каждую ночь ничего практически не видно. Влажная, все утонуло, плюсовая температура третий день. Болота по колено, это довольно мягко говоря. Раз десять в течение дня дождит-перестает, дождит-перестает", – сообщил "Мадяр".

В то же время военный подчеркнул, что все это влияет на сложность выполнения тех или иных тактических и боевых задач, а украинские воины с пониманием относятся к любым действиям и решениям командования. Благодаря характеру воинов, продолжающих защищать Бахмут, город продолжает стоять.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на сегодня самая сложная ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении, где российские оккупанты интенсивно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины, используя своих солдат как пушечное мясо.

При этом украинские защитники в течение более полугода продолжают бороться за город Бахмут с российскими оккупантами. Огонь не утихает ни на минуту, но город-крепость стоит.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, на Бахмутском направлении ежедневно враг теряет около 500 окупантов убитыми и еще почти по тысяче ранеными.

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