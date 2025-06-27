'Враг понимает': в ГПСУ рассказали, как изменилась активность российских ДРГ за последнее время

В приграничных с Россией регионах Украины в последнее время военные фиксируют уменьшение активности пехотных диверсионно-разведывательных групп врага. Однако российские оккупационные войска ежедневно обстреливают приграничье, особенно в Сумской области.

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Об этом в эфире телемарафона в пятницу, 27 июня, сказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. По его словам, сейчас, как и раньше, военные не фиксируют попыток врага использовать бронированную технику, чтобы штурмовать границу.

"Конечно, неся потери, враг или перегруппировывает свои силы, или понимает, что он не может достичь поставленных перед собой задач", – отметил он.

По словам Демченко, больше всего попыток вражеских ДРГ зайти на украинскую территорию было на Сумском направлении.

"Это север Сумщины, ближе к Черниговщине, или же южнее, ближе к Харьковщине. Но за последнее время попыток врага использовать ДРГ, которые бы минировали местность или пытались атаковать позиции украинских защитников, не фиксировалось", – отметил спикер.

В пределах Хотинской и Юнаковской громад враг продолжает применять тактику попыток захода малых штурмовых групп, но за последнее время их количество уменьшилось.

"Эти группы довольно часто раньше использовали мототехнику, квадроциклы, чтобы на скорости залететь на территорию Украины и дальше ждать подобного подкрепления, закрепиться. Сейчас гораздо меньше попыток использования этой техники противником", – отметил Демченко.

В то же время враг ежедневно обстреливает север Сумщины, в том числе и используя авиацию.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне заявил, что продвижение войск России в приграничье Сумщины по состоянию на текущую неделю остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована. Силы обороны повторно сковали около 50 тысяч военных РФ на Курском и Северослобожанском направлениях, в том числе элитные бригады ВДВ и морской пехоты.

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