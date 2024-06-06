Враг продолжает атаковать по нескольким направлениям, украинские защитники держат оборону – Генштаб

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячими в настоящее время оказались Лиманское и Покровское направления. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 19:00 четверга, 6 июня.

Общее количество вражеских атак с начала суток по всем направлениям – 69. Однако Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери, отметили в Генштабе.

На Харьковском направлении штурмовых действий неприятеля сегодня не было. Однако оккупанты бомбардируют районы Волчанска, Нескучного и Белого Колодца (в течение дня захватчики сбросили уже 20 КАБов с территории Белгорода и Шебекино Белгородской области).

На Купянском направлении враг применил неуправляемые авиаракеты в районе Стельмаховки. Также здесь продолжаются боевые действия в районе Мясожаровки.

На Лиманском направлении враг пытался атаковать девять раз. По предварительной информации, за сегодняшний день оккупанты здесь потеряли убитыми и ранеными 55 человек.

На Северском направлении возросла активность врага в Верхнекаменском районе. Сейчас в течение дня здесь имели место четыре боестолкновения.

На Покровском направлении продолжаются восемь боев, в том числе в районе Прогресса. Направление остается одним из самых горячих, подчеркивают в Генштабе.

На Времивском направлении общее количество атак врага за сутки выросло до девяти. В настоящее время продолжаются бои в районах Урожайного и Старомайорского.

На Ореховском и Приднепровском направлениях зафиксировано по одной попытке врага атаковать.

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях заявил: при всей сложности ситуации на фронте Украина имеет шансы изменить ее в свою пользу.

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