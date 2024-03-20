'Враг пытается найти слабые места': в Нацгвардии назвали направления, на которых давят оккупанты. Карта

Российские оккупационные войска продолжают давить в районе Роботино на Запорожье и на Новопавловском направлении Донетчины. Враг пытается найти слабые войска в обороне украинских войск и выйти на более выгодные рубежи.

Об этом в эфире "Киев 24" заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук. В общем, ситуация на всех направлениях фронта остается напряженной.

По словам спикера, вблизи Роботиного враг пытается давить с юга и востока, активно ведет себя и на Новопавловском направлении.

"Здесь враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи", – пояснил Музычук.

Он отметил, что оккупанты стремятся сузить серую зону на участках, где накапливали свои подразделения и подтягивали резервы.

Напомним, координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби обратился к Конгрессу США с напоминанием, что Украине срочно требуется дополнительная военная помощь. Он подчеркнул, что воины ВСУ якобы вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны на Донбассе из-за того, что конгрессмены медлят с одобрением новой помощи для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава Комитета вооруженных сил Сената США Джек Рид считает, что новая военная помощь Украине от США кардинально не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ в короткие сроки. Однако дополнительное финансирование позволит украинским силам постепенно оттеснять россиян.

– Россияне прибегают к нововведениям на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники. Так они продвинулись в этом районе, якобы захватив села Тоненькое и Невельское.

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