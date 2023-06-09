Враг пытается наступать на Донбассе и перешел к обороне на Запорожье: произошло 27 боевых столкновений – Генштаб

Россия концентрирует основные усилия на полном захвате Донецкой и Луганской областей: за сутки захватчики совершили на Донбассе 27 атак. Неудачные попытки наступления враг предпринял на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, на Марьинском направлении все атаки оккупантов защитники отбили и нанесли захватчикам потери.

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На Херсонском и Запорожском направлениях российские войска обороняются. Об этом говорится в вечерней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Россия продолжает свою захватническую войну и полностью игнорирует международное гуманитарное право.

"Для достижения своих целей продолжает применять тактику террора, наносит удары, производит обстрелы гражданских объектов, в том числе и жилых кварталов. По уточненной информации, в период с 00.00 до 04.20, российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА Shahed и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА Shahed, "Ланцет" и 4 Бп -тактического уровня ("Орлан-10" и Supercam)", – отметили в Генштабе.

За сутки захватчики нанесли 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова. Кроме того, произвели 58 авиационных ударов и 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Тем временем оккупанты продолжают дезертировать. Так, в Араповке Луганской области около 90 военнослужащих российских оккупационных войск сбежали с боевых позиций.

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения вооруженных сил РФ.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Великая Писаревка Сумской области, а также свыше 20 населенных пунктов на Харьковщине, среди них Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Бочковое, Бударки и Землянки в Харьковской области.

– На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двуречная, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

– На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменное, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

– На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Пивничное Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Пивничное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

– На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении враг нанес авиационных ударов в районе Великая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Зализнычное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.

Напомним, накануне, по данным Генштаба, украинские военные за сутки ликвидировали 1010 оккупантов и уничтожили 34 артсистемы врага. Общие безвозвратные потери РФ в живой силе – 213 770 военнослужащих.

Также сообщалось, что российские добровольцы в Белгородской области ликвидировали полковника РФ, который должен был организовать отпор "ДРГ". Оккупант по собственной воле отправился на войну против Украины еще в октябре прошлого года. Он был женат на главе города Истра Московской области.

А днем 9 июня в сети появилось видео массового бегства оккупантов с позиций на юге Украины после сокрушительных ударов ВСУ.