Враг ударил по агропредприятию на Сумщине: погибли две работницы, есть раненая. Фото

В пятницу, 27 февраля, армия России атаковала дронами-камикадзе Сумскую область. Враг ударил по предприятию в Шосткинской общине.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА. В результате атаки два человека погибли, один получил ранения.

Как пояснил глава ОГА Олег Григоров, также была атакована и Ямпольская громада. Там погибли работницы агропредприятия — две женщины 72 и 67 лет. Их тела уже достали из-под завалов.

Еще одна работница, 60-летняя женщина, была госпитализирована. Она получила тяжелые ранения и сейчас находится под наблюдением врачей.

"Вражеские беспилотники фактически уничтожили здание агрофирмы. Люди были на работе", — говорится в сообщении чиновника.

Напомним, утром 27 февраля российская армия ударила по центру Сум. Враг атаковал ударным дроном один из городских отелей: там вспыхнул пожар, но, к счастью, никто не пострадал.

Кроме того, в Тростянецкой громаде оккупанты нанесли ракетный удар по гражданскому предприятию. Предварительно, обошлось без пострадавших. А в Боромлянской громаде российский беспилотник попал в гражданское авто. Владелец автомобиля получил ранения, его было госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 21 февраля российская тактическая авиация нанесла авиационный удар по Сумах. В результате военного преступления ранения получили мирные жители, в том числе дети. На месте атаки зафиксированы существенные разрушения.

