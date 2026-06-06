Враг ударил по жилым кварталам и инфраструктуре Одесщины. Фото

Ночью 6 июня российская террористическая армия нанесла очередную серию ударов по Одесской области. Целями путинских захватчиков стали жилищный сектор и объект критической инфраструктуры.

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К счастью, несмотря на многочисленные разрушения, обошлось без погибших и пострадавших. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия террора

По информации областной администрации, враг атаковал регион ударными беспилотниками. Повреждения зафиксированы в жилищном секторе и на объекте критической инфраструктуры.

В результате атаки повреждены многоэтажка, частное домовладение, территория медицинского центра и здание гостиницы. На местах происшествия экстренные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий.

В ГСЧС Украины проинформировали, что в результате попадания по одному из адресов повреждена крыша трехэтажной гостиницы. По другому адресу разрушений подверглись дворовое сооружение и частный жилой дом.

Также спасатели рассказали, что после обстрела повреждено складское здание, где возникло возгорание кормовой добавки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекалось более 30 спасателей и 10 единиц техники.

Напомним, 6 июня российские войска атаковали Запорожье. В областном центре раздавались взрывы, враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и промышленности.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня РФ нанесла удар по предприятию в Чернигове. Пострадали по меньшей мере восемь человек. Повреждены 23 автомобиля.

Также накануне враг бил по Донецкой области. Известно, что погибли четыре человека, семеро получили ранения.

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