Враг устроил мощный террор: Гуменюк объяснила, почему оккупанты усилили обстрелы Херсонщины

Российские оккупанты усилили обстрелы правобережья Херсонщины. Одной из причин является попытка захватчиков убедить население оккупированной части региона в том, что только под российской оккупацией они могут рассчитывать на жизнь без обстрелов, а также что оккупационные войска якобы "продвигаются" в направлении правобережья.

Для террора гражданских на освобожденном от оккупации правобережье Херсонской области россияне используют артиллерию и беспилотники различных модификаций. О ситуации рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, вражеские атаки на правобережье Херсона не утихают ни днем, ни ночью.

"К сожалению, враг очень мощно терроризирует херсонские населенные пункты, в частности, правый берег вдоль уреза воды. Это продолжение так называемой предвыборной кампании. Они пытаются убедить население временно оккупированного левого берега в том, что продвигаются якобы к правому, что "русский мир" – это хорошо, что им на левом берегу живется тихо, а правый – постоянно под обстрелами", – заявила Гуменюк.

Пытаясь добиться своих целей, захватчики активно применяют как артиллерию, так и дроны.

"Мощно терроризируют артиллерийскими обстрелами, используют многие беспилотники типа FPV, "Ланцет", другие модификации, с которых сбрасывают осколочные боеприпасы. Из-за этого, к сожалению, есть раненые", – рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга.

Гуменюк также добавила, что в ночь на 8 марта под вражескими ударами оказались Белозерка и Станислав.

"Это населенные пункты у устья Днепра, где острова, враг пытается там давить, якобы изображая возможности своего продвижения. Но все уже увидели, что и фортификационные сооружения правого берега мощные и прочные, обустраиваются и обновляются не потому, что враг, возможно, здесь продвинется, а чтобы продемонстрировать врагу, что шансов у него нет", – подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 8 марта российские войска запустили по Украине 37 "Шахедов". Основной удар пришелся на юг и восток нашего государства.

Кроме пусков "Шахедов" из района Балаклавы (временно оккупированный Крым) для атаки захватчики применили одну зенитную управляемую ракету С-300 и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Силы ПВО сбили 33 дрона.

Только над Одесской областью защитники сбили 18 ударных БПЛА. В то же время зафиксировано попадание в Белгород-Днестровском районе: повреждения получил инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. Люди не пострадали.

Ракетой С-300 и другим вооружением оккупанты обстреляли населенные пункты Покровского района Донетчины: там много разрушений, есть пострадавшие.