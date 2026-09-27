Враг вновь массированно атаковал Сумскую область: трое человек погибли, 30 получили ранения, среди них – дети

За прошедшие сутки российские войска подвергли Сумскую область массированным обстрелам, нанеся удары по 24 населенным пунктам в четырёх районах. В результате обстрелов трое человек погибли, ещё 30 получили ранения и травмы, среди пострадавших есть дети.

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Враг применял управляемые авиабомбы, артиллерию, минометы, АГС и ударные беспилотники различных типов. О последствиях вражеских атак сообщили в полиции Сумской области.

В Сумской общине есть погибшие и раненые

В Сумской общине в результате удара КАБ погиб 42-летний мужчина, данные о втором погибшем уточняются. Ранения и травмы получили женщины в возрасте от 21 до 87 лет, среди них 11-месячная, 8-летняя и 14-летняя девочки.

Также пострадали мужчины в возрасте от 24 до 65 лет, двое мужчин в возрасте 52 и 57 лет, женщины 58, 63 и 74 лет и 17-летний юноша.

В результате ударов были повреждены административные здания, учебные заведения, 27 многоквартирных домов и частный дом. Также повреждены 22 легковых автомобиля и газопровод низкого давления.

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Погибший в Зноб-Новгородской общине

В Зноб-Новгородской общине в результате попадания беспилотника 25 сентября погиб 19-летний мужчина. Еще двое мужчин в возрасте 40 и 24 лет получили травмы.

В Середино-Будской общине в результате вражеских ударов повреждены многоквартирный дом и административное здание.

Полиция фиксирует последствия нападений

На местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники, патрульные и сотрудники других оперативных служб. Правоохранители оказывали помощь пострадавшим, фиксировали места попаданий, изымали взрывоопасные предметы и собирали доказательную базу по военным преступлениям.

По каждому из этих фактов следователи полиции возбудили уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины – военные преступления.

Напомним, в последний раз оккупанты наносили удары с помощью КАБ по Сумам 23 сентября. В результате действий врага тогда пострадали четыре человека. Зафиксированы повреждения жилого сектора, гражданской инфраструктуры, нежилых зданий и автомобилей.

Как писал OBOZ.UA, также утром 26 сентября оккупанты атаковали Одесскую область. Враг нанес удар по автодороге и повредил три грузовика, известно о трёх пострадавших. А в Запорожье в результате атаки РФ под завалами погибли молодая женщина и её свекровь. Муж погибшей и их 3-летний сын получили ранения.

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