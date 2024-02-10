'Врага ждет очень много неприятных сюрпризов', – Евлаш о назначении Сырского главкомом ВСУ

Кроме текущей ситуации на фронте, в первую очередь Александр Сырский на должности главнокомандующего ВСУ сосредоточится на создании нового рода войск. Речь идет о воинах с дронами.

Так считает спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш. По его мнению, с назначением Сырского "врага ждет очень много неприятных сюрпризов".

"Основной акцент будет сделан на создании нового рода войск, связанных с БПЛА", – отметил Евлаш.

По словам офицера, большим преимуществом для Сырского есть то, что он два года провел на фронте. "Он знает все нужды военных. У него есть колоссальный опыт, который он показал во время проведения киевской операции, харьковского контрнаступления, во время операции в Бахмуте", - сказал спикер ВС ВСУ.

По поводу последней: во время бахмутской операции была остановлена и уничтожена одна из крупнейших группировок ППК "Вагнер", которая насчитывала 10 бригад. "Эта операция получила высокую международную оценку генералов и офицеров, которые признали это одной из лучших, мощных операций", – добавил Евлаш.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. На его место глава государства назначил Сырского, а также анонсировал масштабные изменения на руководящих должностях в армии.

Впоследствии стало известно, какие задачи поставил Зеленский главком Сырскому.

А тем временем "железному генералу" Залужному присвоили звание Героя Украины.