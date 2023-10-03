'Все для победы': Холодов и Горбенко передали защитникам Украины пикап и дроны. Фото и видео

Бывший народный депутат Андрей Холодов вместе с коллегой по парламенту Русланом Горбенко передали на фронт пикап и пять беспилотников DJI Mavic 3. Таким образом они ответили на запрос 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных Сил Украины в День защитника и защитниц 1 октября.

Об этом сам политик отчитался на своем Telegram-канале. Холодов подчеркнул, что сдача мандата не отменила его желания и дальше помогать украинским воинам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Как и обещал, буду делать все для нашей Победы, не зависимо от того, какой у меня статус. Спасибо нашим защитникам и защитницам за мужество. Помним о них каждый день", – написал он.

Воины, получившие пакет помощи, поблагодарили за машину – крайне важный, но расходный ресурс на линии фронта, также беспилотники, сохраняющие жизни нашим защитникам. Они указали, что пикап и дроны повышают качество выполнения их боевых задач.

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Как сообщал OBOZREVATEL, некоммерческая волонтерская организация Фонд "Мир и Ко" приобрела и передала на фронт арт-разведке одного из подразделений маленькую "птичку". В Фонде также рассказали, что передали военным бинокль и несколько мощных павербанков, которые могут использоваться в качестве пусковых помощников.

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