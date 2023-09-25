Все лекарства направлены раненым захватчикам: на оккупированных территориях возник дефицит медикаментов – ЦНС

Государство-террорист Россия лишило жителей временно оккупированных территорий Украины доступа к медикаментам. Большая часть лекарств направляется раненым оккупантам.

Также враг продолжает использовать гражданские больницы в военных целях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Дефицит лекарств для мирного населения временно оккупированных территорий обострился в населенных пунктах на юге нашей страны.

В связи с большими потерями врага все лекарства направляются раненым оккупантам. В то же время потребности гражданских пациентов удовлетворяются по остаточному принципу.

Также движение сопротивления сообщает, что во временно оккупированных населенных пунктах россияне продолжают размещать раненых захватчиков в гражданских больницах. Таким образом оккупанты нарушают нормы международного права.

Ранее сообщалось, что оккупантам фактически некуда девать военнослужащих ВС РФ, которым удалось выжить после "бавовны" от ВСУ. Часть вывозят в больницы, казалось бы, в глубоком тылу, но из-за нехватки мест их приходится размещать прямо в коридорах.

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Напомним, на временно захваченных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей враг проводит мероприятия мобилизационной подготовки в ряды своей преступной армии. Россияне создали так называемые федеральные комиссариаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики занялись "отловом" новой партии пушечного мяса для отправки на войну в Украину. Помимо облав непосредственно на территории РФ, россияне активизировались на временно оккупированных территориях.

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