"Все молодцы": Зеленский рассказал о срыве трех операций РФ по оккупации Харькова, Сум и Запорожья в 2024 году. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство-агрессор Россия в течение 2024 года планировало операции по захвату трех украинских областных центров – Харькова, Сум и Запорожья. Основным достижением Сил обороны Украины в течение года стал срыв планов оккупантов по этим операциям.

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Об этом глава государств в интервью "Єдиним новинам", опубликованном в четверг, 2 января. По его словам, речь идет о действиях украинского войска осенью и зимой 2024 года.

"Осень-зима 2024 года – это срыв трех операций Российской Федерации по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины. Все молодцы. Государство это прошло в 2024 году. Этот срыв произошел и это украинские города и украинские люди", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил украинцев, проживающих в Запорожье, Сумах и Харькове.

"Я бы хотел поблагодарить людей, которые там живут. Они прошли серьезное испытание", – добавил глава государства.

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