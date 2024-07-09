ВСУ били ракетами ATACMS по Крыму: в Белом доме озвучили результат

Вооруженные силы Украины наносили удары ракетами ATACMS по временно оккупированному Крыму. Таким образом, они уничтожили российские ЗРК, командные пункты и аэродромы.

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Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что ВСУ уже не впервые показали, что могут посредством поддержки стран Запада сдерживать крупнейшую армию в Европе.

"Успех украинских военных не ограничивается только фронтом. ВСУ применили предоставленные США ударные ракеты большой дальности ATACMS в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные пункты, аэродромы", – рассказал Кирби.

Кроме того, по его словам, Украина утопила крылатыми ракетами корабль в Севастопольском порту. Именно поэтому Черноморский флот РФ покинул Крым.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, США не будут отменять ограничения для украинских военных на удары по территории России с использованием американского оружия. Такая политика останется в силе, даже несмотря на атаки россиян на детскую больницу "Охматдет".

Недавно стало известно о том, что россияне вывели из временно оккупированного Крыма все ракетоносители. На полуострове они покинули только корабли судообеспечения.

Всего за время полномасштабного вторжения России в Украину наши воины уничтожили более 20% кораблей Черноморского флота РФ.

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