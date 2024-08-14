ВСУ и армия РФ увеличили количество авиаударов: в течение суток произошло 134 боевых столкновения – Генштаб

Силы обороны Украины и российские оккупационные войска усилили интенсивность авиаударов. Особенно активно противник наносил удары по приграничным населенным пунктам Сумщины.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба по состоянию на утро 14 августа 2024 года. Всего за прошедшие сутки произошло 134 боевых столкновения.

По обновленной информации, противник нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, используя четыре ракеты, а также 81 авиаудар, в частности, сбросил 116 корректированных авиабомб. Кроме этого, было совершено 4594 обстрела, из которых 114 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах таких населенных пунктов, как Рясное, Липцы, Новые Вырки, Ворожба, Белополье, Беловоды, Радьковка, Юнаковка, Сумы, Басовка, Малые Проходы, Нововодяное, Сергеевка, Васюковка, Часов Яр, Торецк, Дружба, Курдюмовка, Александрополь, Гродовка, Ровнополь, Новодонецкое, Новоукраинка, Водяное, Белогорье, Новоданиловка и Николаевка.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники врага, а также совершили два удара по командным пунктам. Кроме того, были поражены две артиллерийские системы, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и еще два важных объекта оккупантов.

В Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Липке, Тихое и Волчанск.

На Купянском направлении в течение суток зафиксировано четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Кругляковки и в направлении Новоосинового.

На Лиманском направлении враг совершил 11 атак, пытаясь продвинуться вперед неподалеку от Невского, Тернов, Макеевки и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отразили пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении оккупанты совершили шесть атак у Белой Горы, Ивановского, и особенно активно в районе Часова Яра.

На Торецком направлении россияне при поддержке авиации совершили 19 атак вблизи Залезного, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 54 атаки в направлении населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Малиновка, Гродовка, Желанное, Скучное, Калиново, Птиче и Карловка. Больше всего штурмов враг провел вблизи Гродовки, и этот район также был подвергнут бомбардировке тремя коррегированными авиабомбами.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять атак у Красногоровки и Константиновки.

На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций вблизи Водяного, Константиновки и Угледара.

На Ореховском направлении захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с позиций вблизи Малой Токмачки и Роботиного, совершив два штурма.

На Приднепровском направлении русские войска атаковали наши позиции 11 раз. Получив жесткий отпор и понеся потери, противник отступил. Враг также нанес авиаудар неуправляемыми ракетами по району Николаевки.

На Волынском и Полесском направлениях не было зафиксировано признаков формирования наступательных группировок врага.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиабомбы, нанося удары по украинским населенным пунктам с территории РФ. Российские авиабомбы также взрываются на территории России.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины "денацифицировали" на поле боя 1240 российских оккупантов. За весь период полномасштабной войны численность потерь кремлевской армии убитыми и ранеными достигла уже 594 400 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, спецназовцы подразделения "Омега" Национальной гвардии Украины продемонстрировали точный удар по вражеской технике на востоке. С помощью тепловизионного FPV-дрона они уничтожили грузовик, который вез боекомплект на позиции российских оккупантов.

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