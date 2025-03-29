ВСУ ищут противодействие новой тактике дроновых атак РФ – BILD

Войска Российской Федерации по-новому атакуют украинские города дронами-камикадзе Shahed-136. Вместо того, чтобы летать к своим целям один за другим с интервалом в несколько минут, теперь БПЛА оккупантов собираются на значительной высоте в нескольких километрах от мест атаки, а затем все вместе пытаются совершить удар.

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Об этом 28 марта заявило издание BILD. Журналисты отметили, что РФ каждую ночь запускает по Украине от 20 до 150 дронов.

"Вот уже около недели все больше и больше смертоносных машин прорываются вперед, вызывая огромные разрушения и пожары в украинских городах", – сказано в статье.

По информации BILD, украинские защитники разрабатывают тактику противодействия этой новой российской стратегии нападения, но подробности держатся в секрете.

"Кремль изо дня в день работает над тем, чтобы сделать эти атаки еще более эффективными, чем прежде, тем самым терроризируя миллионы украинских мирных жителей ночь за ночью", – указало немецкое СМИ.

Это говорит о том, что "готовность" россиян к миру – не более чем пропаганда страны-агрессора.

Напомним: издание "Думская" уже писало о том, что Россия применяет новую тактику для обстрелов Одессы и области.

Ранее беспилотники противника летели поочередно, с интервалом 15-20 секунд, что было на руку украинской ПВО. Но теперь оккупанты формируют ударный кулак из 20-30 "Шахедов" (в случае Одессы и региона – над морем). То есть дроны по-прежнему запускаются поочередно, но потом они барражируют в определенной точке, поджидая остальных.

"Маневрирование, формирование ударной группы и выстраивание боевого порядка может длиться 15-20 минут, после чего весь кулак обрушивается на один или несколько объектов. Массированная атака длится всего 10-12 минут (раньше удары длились часами), поэтому очень трудно понять, куда полетит этот рой, а значит – направить в нужное место мобильные средства для их уничтожения", – объяснили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 марта армия РФ запустила 172 дрона-камикадзе. Силы ПВО Украины сбили 94 "Шахеда", еще 69 были локационно потеряны. В результате этой российской атаки пострадали Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина; под массовым ударом дронов оказался город Днепр. Там погибли четыре человека, 21 получил ранения и травмы.

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