ВСУ нанесли авиаудары по оккупантам на Донбассе и Запорожье: Сырский показал эффектное видео

Воины Сил обороны Украины в воскресенье, 28 апреля, нанесли два авиационных удара по войскам страны-агрессора России в Донецкой и Запорожской областях. Обе атаки на вражескую армию были успешными – цели поражены.

Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский на своем канале в Telegram. Он опубликовал соответствующее видео ударов украинских военных по оккупантам.

Они были нанесены по местам сосредоточения личного состава противника.

Не смотря на то, что ситуация на фронте в Украине остается очень сложной, ВСУ продолжают отслеживать врага и бить по нему. Войска России не спрячутся от огня Сил обороны Украины, подчеркнул Сырский.

"Отслеживаем и бьем. Сегодня нанесены два авиаудара по местам сосредоточения личного состава противника в Донецкой области и в Запорожской области. Цели поражены. Оккупанты не спрячутся. Слава Украине!" – написал главком.

Ранее Сырский рассказал, что армия государства-террориста России сосредоточила усилия на нескольких направлениях фронта, на некоторых имеет тактические успехи, создав значительное преимущество в силах и средствах. Ситуация накаляется, сложное всего – на Покровском и Кураховском направлениях.

Он подтвердил, что ВСУ вышли из населенных пунктов Бердичи, Семеновка и Новомихайловка. Решение об оставлении этих сел он объяснил стремлением избежать потерь среди личного состава Сил обороны.

В то же время ВСУ удалось отбить у противника остров Нестрига в Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– Украинские военные ударили по одной из современных российских радиолокационных станций "Подлет", стоимость которой превышает 5 миллионов долларов. Операцию провели совместно военнослужащие ГУР "Гуси-9" и 15-й отдельной бригады радиоэлектронной борьбы "Черный лес".

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