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ВСУ отбили атаку врага в Донецкой области: уничтожено 10 бронемашин и 33 оккупантов

Катя Поплюйко
War
2 минуты
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ВСУ отбили атаку врага в Донецкой области: уничтожено 10 бронемашин и 33 оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу врага по всей линии фронта. За прошедшие сутки Силам обороны удалось отразить атаку оккупантов на Краматорском и Торецком направлениях и отминусовать 10 бронемашин и 33 российских военнослужащих.

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Об этом сообщили в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки "Хортица" 13 апреля. Там добавили, что более 30 солдат РФ получили ранения.

Известно, что штурмовые действия разной интенсивности происходили в направлениях Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Временного Яра, Дилиевки и Торецкая. Для атак в районах Ивановского, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы враг применил 14 бронемашин.

"Наши защитники уничтожили 10 единиц бронированной техники, два автомобиля и по меньшей мере 33 оккупанта, еще более 35 врагов получили ранения. Атаки отбито, потерь позиций не допущено, продолжается обнаружение и уничтожение остатков живой силы противника", – говорится в сообщении.

ВСУ отбили атаку врага в Донецкой области: уничтожено 10 бронемашин и 33 оккупантов

В ОСУВ "Хортица" добавили, что на Лиманском направлении россияне пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Надия, Новосергеевка, Ольговка, Глущенково, Новомихайловка, Зеленая Долина и Новое. Однако украинские бойцы успешно отразили все штурмовые действия врага.

В районе Северского направления подразделения Сил обороны эффективно сдержали атаки противника, не допустив ухудшения тактической ситуации у Григоровки.

На Покровском направлении агрессор продолжал активные боевые действия в направлениях Елизаветовки, Котлиного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергеевки, Успеновки и Андреевке. Однако все атаки были успешно отражены, позиции украинских сил остались неизменными.

ВСУ отбили атаку врага в Донецкой области: уничтожено 10 бронемашин и 33 оккупантов

Напомним, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1220 оккупантов. Также обезвредили 408 единиц военной техники и вооружения. По состоянию на 13 апреля общие потери войск страны-агрессора в войне составляют 932 670 военных РФ (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, воины 3-й ОШБр благодаря FPV-дронам уничтожили САУ "Нона", несколько БМП и Starlink армии РФ. Защитники лишили врага связи и Интернета на участке фронта в Харьковской области. В результате боевой работы бойцы также попали и вывели из строя пункт управления FPV-дрон противника вместе с антеннами.

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