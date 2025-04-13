ВСУ отбили атаку врага в Донецкой области: уничтожено 10 бронемашин и 33 оккупантов

Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику и живую силу врага по всей линии фронта. За прошедшие сутки Силам обороны удалось отразить атаку оккупантов на Краматорском и Торецком направлениях и отминусовать 10 бронемашин и 33 российских военнослужащих.

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Об этом сообщили в Telegram-канале оперативно-стратегической группировки "Хортица" 13 апреля. Там добавили, что более 30 солдат РФ получили ранения.

Известно, что штурмовые действия разной интенсивности происходили в направлениях Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Временного Яра, Дилиевки и Торецкая. Для атак в районах Ивановского, Ступочек, Клещиевки и Белой Горы враг применил 14 бронемашин.

"Наши защитники уничтожили 10 единиц бронированной техники, два автомобиля и по меньшей мере 33 оккупанта, еще более 35 врагов получили ранения. Атаки отбито, потерь позиций не допущено, продолжается обнаружение и уничтожение остатков живой силы противника", – говорится в сообщении.

В ОСУВ "Хортица" добавили, что на Лиманском направлении россияне пытались прорвать оборону вблизи населенных пунктов Надия, Новосергеевка, Ольговка, Глущенково, Новомихайловка, Зеленая Долина и Новое. Однако украинские бойцы успешно отразили все штурмовые действия врага.

В районе Северского направления подразделения Сил обороны эффективно сдержали атаки противника, не допустив ухудшения тактической ситуации у Григоровки.

На Покровском направлении агрессор продолжал активные боевые действия в направлениях Елизаветовки, Котлиного, Новоалександровки, Котляровки, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергеевки, Успеновки и Андреевке. Однако все атаки были успешно отражены, позиции украинских сил остались неизменными.

Напомним, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки отминусовали около 1220 оккупантов. Также обезвредили 408 единиц военной техники и вооружения. По состоянию на 13 апреля общие потери войск страны-агрессора в войне составляют 932 670 военных РФ (убитыми и ранеными).

Как сообщал OBOZ.UA, воины 3-й ОШБр благодаря FPV-дронам уничтожили САУ "Нона", несколько БМП и Starlink армии РФ. Защитники лишили врага связи и Интернета на участке фронта в Харьковской области. В результате боевой работы бойцы также попали и вывели из строя пункт управления FPV-дрон противника вместе с антеннами.

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