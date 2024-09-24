ВСУ отразили десятки атак на Покровском направлении, поражен пункт управления БПЛА врага – Генштаб

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение суток 23 сентября на фронте было зафиксировано 143 боевых столкновения.

Видео дня

Самые активные боевые действия продолжаются на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 24 сентября.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 72 авиационных удара, в том числе сбросил 113 управляемых авиабомб. Кроме этого, противник совершил 5097 обстрелов, из них 162 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1464 дрона-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Бунякино, Речки, Волфино, Горки, Свобода, Бруски, Новая Слобода, Будивельное, Бондаревка, Белополье, Ворожба, Беловоды Сумской области; город Харьков и Петропавловка Харьковской области; Ивановское, Клещиевка, Щербиновка, Дружба, Веролюбовка, Константиновка, Александрополь, Селидово, Богоявленка Донецкой области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два средства ПВО, пять артиллерийских систем, один пункт управления БПЛА и две радиолокационные станции российских оккупантов.

На Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Тихое произошло два боевых столкновения.

На Купянском направлении зафиксировано 7 боевых столкновений. Силы обороны отражали атаки врага в районах Глушковки, Кучеровки, Колесниковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отражали 19 атак противника в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки.

На Северском направлении Силами обороны остановлена ​​одна атака неподалеку от Федоровки.

Украинские воины отразили пять попыток захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещиевки, Белой Горы и Предтечино на Краматорском направлении. Ситуация контролируется.

При поддержке штурмовой авиации враг 15 раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Противник штурмовал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дачное, Торецк и Нелеповка.

На Покровском направлении произошло 30 атак противника. Враг пытался продвигаться в направлении Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевка, Константиновка, Катериновка и Украинск, где оккупанты 21 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Недалеко от Павловки и Угледара Донецкой области на Времевском направлении противник предпринял восемь попыток захватить наши позиции.

На Ореховском направлении за сутки враг проводил одну атаку вблизи населенного пункта Новоандреевка Запорожской области.

На Приднепровском направлении противник провел четыре неудачных штурма; получив отпор, отступил.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где за сутки враг нанес 11 авиационных ударов, использовав при этом 15 управляемых авиабомб. Кроме того, совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1400 человек. Также украинские воины обезвредили 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, одну РСЗО, три средства ПВО, 65 БПЛА оперативно-тактического уровня, 73 автомобиля и десять единиц специальной техники оккупантов.

Напомним, вечером 23 сентября Россия обстреляла Запорожье управляемыми авиабомбами. По состоянию на 00:30 была информация об одной жертве и минимум четырех раненых.

Ранее сообщалось, что российская армия 23 сентября накрыла огнем Краматорск Донецкой области, в городе раздалось шесть взрывов. В результате обстрела по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения. Также враг атаковал село Шахово, там пострадали семь человек, в том числе два ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 сентября российская оккупационная армия атаковала Полтавскую область дронами-камикадзе типа Shahed. Целью путинских террористов стала энергетическая инфраструктура.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!