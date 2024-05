ВСУ перетягивают тактическую инициативу на севере Харьковщины, но РФ готовит второй этап наступления – ISW

Силы обороны Украины все чаще перехватывают тактическую инициативу на севере Харьковщины, где операции оккупантов стали больше оборонительными. Хотя враг пытается приблизить свою Северную группировку войск к ее заявленной запланированной конечной численности и, вероятно, усилит наступление.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики предполагают, что преждевременное начало повторной атаки на регион в итоге подорвало "успех" России, на который она рассчитывала.

По данным Генштаба ВСУ, украинские силы оттесняют российские войска от оборонительных линий на севере Харьковской области. Президент Владимир Зеленский заявил, что защитники установили боевой контроль над неустановленным участком границы, где враг продвинулся после начала наступления 10 мая.

Украинский командующий, действовавший в районе села Липцы, сказал, что они полностью остановили "прорыв" оккупантов на направлении Стрелечья – Глубокое и сейчас сосредоточены на возвращении территории. Он добавил, что ВСУ успешно вытесняют оккупантов с захваченных позиций, но ВС РФ насыщают этот район живой силой и техникой, чтобы не дать защитникам перехватить тактическую инициативу.

Тем временем российские блогеры подтвердили, что их армия частично перешла в оборону на севере Харьковщины "после консолидации захваченных позиций" и теперь зациклена "на уничтожении резервов, которые украинские силы сосредоточили возле Харькова". Он подсчитал, что ВСУ "придется начать контратаки в этом районе в конце мая 2024 года", чтобы вытеснить оккупантов из северной части области, а будущие планы РФ на этом направлении, вероятно, будут зависеть от результатов украинских контратак.

По мнению аналитиков ISW, войска РФ начали наступление на Харьковщину с ограниченным личным составом и еще не перебросили в этот район значительные резервы, что привело к снижению темпов их операций.

"Этот замедляющийся темп, вероятно, предоставляет украинским силам тактические возможности для контратаки, хотя они еще не проводят ограниченную контрнаступательную операцию, целью которой является полное вытеснение российских войск из северной части Харьковской области", – говорится в сводке.

Разрозненные российские элементы, действующие в этом районе фронта, и очевидное нежелание их командования использовать имеющиеся резервы для боевых действий позволяют предположить, что враг пытаюеся довести Северную группировку войск до заявленной запланированной конечной численности, прежде чем активизировать атаки и продолжить последующие этапы наступления.

По некоторым данным, на момент его начала 10 мая ВС РФ скопили около 35 000 личного состава (группировка "Север") в районе границы, а намеривались сосредоточить там в общем 50-70 тыс. оккупантов. Поэтому аналитики предполагают, что Россия начала повторное наступление на Харьковщину раньше, чем планировала, с недостаточно численностью сил, надеясь закрепиться до того, как военная помощь США прибудет на украинский фронт и усложнит эту задачу.

Так, основные элементы Северной группировки российских войск (11-й, 44-й армейские корпуса и 6-я общевойсковая армия) понесли значительные потери. Украинский лидер на днях заявил, что за последние две недели соотношение потерь российских сил и ВСУ на севере Харьковской области составляло восемь к одному.

Однако эти потери не вынудили командование оккупантами выделить значительные резервы из указанных формирований для поддержки наступления. Вместо этого агрессор, вероятно, полагается на ограниченные элементы подразделений, входящие в различные группировки войск, которые действуют недалеко от Волчанска, на линии Купянск – Сватово, в районе Часового Яра или продолжают находится в приграничном районе Курской области РФ.

Считается, что враг сдерживает резервы 11-го, 44-го АК и 6-й армии, чтобы сформировать Северную группировку ближе к ее запланированной конечной численности. Российское военное командование, возможно, ждет возможности активизировать наступление и перейти ко второму этапу операции, поскольку его планы требуют группировки от 50 000 до 70 000 человек. По мнению экспертов, вторую фазу наступления на севере Харьковской области ВС РФ планируют "после захвата Волчанска". Однако позиционные бои и украинские контратаки могут потребовать от российских войск провести еще одну волну усиленных наступлений в этом районе для вероятного завершения захвата города.

"Российские войска стремятся создать "буферную зону" на севере Харьковской области и продвинуться в пределах досягаемости ствольной артиллерии Харькова, и неясно, какую цель будет поддерживать второй этап их операции. Но имейте в виду, что Северная группировка войск, даже при верхнем пределе заявленной конечной численности, будет испытывать недостаток в живой силе, необходимой для проведения успешной операции по окружению или захвату города Харькова", – подытожили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман отметил, что армия РФ будет продолжать попытки наступления по всему фронту, даже если будет встречать эффективное сопротивление Сил обороны и нести большие потери. В частности, велика вероятность наступления оккупантов на Сумщину.

