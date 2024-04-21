ВСУ поразили в Севастополе 100-летний российский корабль 'Коммуна': что о нем известно

Утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Местные жители сообщили, что в городе поднялся столб дыма, а захватчики по традиции отчитались, что "все под контролем".

Однако спустя некоторое время выяснилось, что украинские войска поразили очередной корабль черноморского флота РФ. Об этом сообщает Defense Express.

По предварительным данным, в результате удара мог пострадать вражеский корабль в Сухарной бухте. Украинские защитники могли атаковать спасательное судно "Коммуна" и большой десантный корабль. В частности, OSINT-блогер MT Anderson опубликовал спутниковые снимки, согласно которой в Сухарной бухте мог находиться десантный корабль "Ямал".

В то же время спасательное судно "Коммуна" находилось у причальной стенки рядом с Доковой бухтой в 1,5 км западнее, рядом с боевыми кораблями РФ, среди которых два сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник".

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии украинским СМИ уточнил, что защитники атаковали именно "Коммуну". Также он добавил, что работу по ликвидации очередного вражеского судна проводили бойцы ВМС ВСУ.

Несмотря на возраст более 100 лет спасательное судно "Коммуна" играет большую роль в возможностях врага на украинском полуострове. В составе черноморского флота РФ это единственное спасательное судно, предназначенное для глубоководных работ, в частности, для подъем подводных лодок и затонувших грузов. Именно "Коммуну" оккупанты использовали для обследования уничтоженного ракетного крейсера "Москва".

Напомним, утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе в Крыму снова было громко. Оккупанты объявили на полуострове ракетную опасность, Керченский мост был перекрыт.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 апреля в городе Джанкой в оккупированном Крыму раздались взрывы. После них вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля Силы обороны Украины ракетным ударом по временно оккупированному Крыму уничтожили российский командный пункт. На локации находились высокопоставленные российские офицеры.

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