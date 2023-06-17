ВСУ преуспевают на Бердянском направлении: в DeepState рассказали, где удалось подвинуть врага. Карта

Украинские военные продолжают наступательные и оборонительные действия на юге и востоке Украины. Так, на Бердянском направлении украинским Вооруженным Силам удалось совершить успешную операцию.

Видео дня

Об этом говорится в возведении DeepState за минувшие сутки, 16 июня. Также сообщается, что на Авдеевском направлении оккупанты имеют незначительные успехи.

На Бердянском направлении ВСУ выбили врага из пространства между Урожайным и Новодонецким. Продолжаются бои по линии Новодаровка-Степное.

На Авдеевском направлении боевые действия продолжаются в северной части Марьинки. Противник там добился определенных незначительных успехов. Ситуация остается сложной, идут изнурительные и яростные бои за каждый дом.

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия на западе и северо-западе Клищиевки.

На Сватовском направлении продолжаются бои в Белогоровке.

Ситуация на фронте на Запорожском отрезке также не испытала значительных изменений. Продолжаются бои южнее Лобкового и Новоданиловки.

На Таврическом, Беломосковском, Белгородском и Северском направлениях также не произошло значительных изменений.

"Силы обороны имеют успех у Урожайного и Новодонецкого, однако оба населенных пункта до сих пор под врагом. Враг продолжает применять шойгистов из шторм-z для усиления существующих подразделений ВС РФ, которые не знают о своей новой бригаде практически ничего", – добавили в сообщении.

Напомним, что воины ВСУ ликвидировали за минувшие сутки 670 кафиров, а также было уничтожено 12 танков и 22 артсистемы. С начала полномасштабной войны в Украине российская оккупационная армия потеряла уже 219,1 тыс. человек убитыми.

Ранее сообщалось, что в начале июня украинские военные нанесли один из самых смертоносных ударов по российским оккупантам за время полномасштабной агрессии России против Украины. В результате удара по колонне оккупантов под Кременной в Луганской области могли быть ликвидированы более ста захватчиков.