ВСУ проредили российскую армию еще на 580 наемников и 12 танков

Силы обороны Украины во время боев на фронте 4 октября ликвидировали 580 наемников российской армии. Также они уничтожили 99 единиц вооружения и техники оккупантов.

Данные о вражеских потерях обновил Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что цифры постоянно уточняются.

Ныне известно, что с начала полномасштабного вторжения силы агрессора потеряли на украинской земле 280 470 военнослужащих.

Накануне наши бойцы сожгли 31 артиллерийскую систему (всех 6643), 26 боевых бронированных машин (9052) и 12 танков (4757) ВС РФ.

Также в металлолом воины ВСУ превратили 18 единиц российской автотехники и автоцистерн (в общем 8980), две – спецтехники (948).

В небе защитники сбили восемь вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 5121). Кроме этого, "демилитаризовали" еще две реактивные системы залпового огня (804) оккупантов.

Количество уничтоженной авиации, ракет, средств ПВО, кораблей/катеров и подводных лодок армии РФ за последние сутки не изменилось. Цифры приведены в инфографике Генштаба.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы группы "Призрак" отдельной президентской бригады ликвидировали двух оккупантов с дистанции 1500 м. Защитники работали по врагу винтовками Barret MRAD 338.

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