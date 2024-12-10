ВСУ провели удачную контратаку севернее Торецка и освободили несколько позиций: появились подробности

Украинские воины провели удачную контратаку к северу от Торецка на Донетчине. Они освободили несколько позиций вблизи канала Северский Донец – Донбасс.

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В бою участвовали воины подразделения 28 ОМБр, сформированного из бывших заключенных, мобилизованных в армию. Подробности операции раскрыл пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов в эфире "Общественное. Студия".

На северо-восточном от Торецка участке фронта украинские воины провели удачную контратаку вблизи канала Северский Донец – Донбасс. Операцию, в результате которой были освобождены несколько позиций, провели бойцы подразделения из бывших заключенных, мобилизовавшихся в 28 ОМБр.

"Наши подразделения проводили штурмовые, в частности это специальный батальон "Шквал" из бывших заключенных. Отлично себя показали на тактическом уровне, чтобы выровнять позиции, где-то улучшить наше положение. Собственно, штурманули вражеские позиции и отбили их", — рассказал Алхимов.

Пресс-офицер бригады также рассказал о текущей ситуации на Торецком направлении. Он подчеркнул, что вблизи Торецка для атак на украинские позиции оккупанты практически не применят бронетехнику. В штурмы преимущественно бросают пехоту, также россияне обстреливают украинские позиции артиллерией и атакуют дронами.

"Небольшие группы пытаются ночью накопиться и уже по 5-8 человек идти на штурм наших окопов. Пытаемся ночью их обнаруживать и уничтожать. Усиленное давление сейчас со стороны российских военных – это не столько пехотная работа, а именно использование дронов. То есть они постоянно пытаются нам что-то где-то подбить, усложнить, сделать невозможным с помощью дронов. Потому что весь человеческий ресурс используют в штурмах этими малыми штурмовыми группами. Достаточно мощно стреляет их артиллерия, не затихает никогда", — подчеркнул Алхимов.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, что в районе Торецка враг использует все доступные виды оружия. оккупанты также проникают в город небольшими группами, пытаясь закрепиться в домах, но несут значительные потери. Угрозы оцепления города по состоянию на 9 декабря не было.

При этом, по данным ОТУ "Луганск" , борьба в городе идет за каждый этаж в каждой многоэтажке. Так что сказать, какую часть Торецка россияне контролируют сейчас – невозможно.

Также на днях стало известно об очередной атаке оккупантов вблизи Торецка, во время которой около 80 захватчиков передвигались не только на ББМ и мотоциклах, но даже на самокатах. Атаку украинские воины отбили.