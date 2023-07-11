ВСУ с помощью HIMARS уничтожили пусковые установки С-400 'Триумф' вместе с экипажем. Фото

Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на фронте. С помощью РСЗО "HIMARS" защитники испепелили пусковые установки одного из самых современных российских комплексов С-400 "Триумф".

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Вместе с установками "денацифицированы" экипаж и грузовик обеспечения. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

"Украинский РСЗО "HIMARS" уничтожил пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" вместе с экипажем и грузовиком обеспечения. Этот комплекс является одним из самых современных российских ЗРК", – рассказал он.

Где были уничтожены пусковые установки С-400, журналист не уточнил.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Бердянска ликвидировали российского генерал-лейтенанта. Он успел отличиться не только в двух российско-чеченских войнах, а также в Сирии, но и в войне России против Украины. В частности, Олег Цоков был обладателем медали "За возвращение Крыма".

В сентябре прошлого года он чуть не отправился на "концерт к Кобзону", но тогда смог выжить. Теперь же он окончательно был "денацифицирован", предположительно вследствие ночного удара по отелю, где россияне разместили свою базу.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по складу БК оккупантов в Херсонской области. Мощная детонация боеприпасов продолжалась до самого утра.

Всего накануне ВСУ отминусовали еще 540 захватчиков, 17 бронемашин и вертолет врага. Безвозвратные потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения достигли 235 020 человек.